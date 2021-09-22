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Предприятие хочет продать три партии такой продукции, предусмотрен только самовывоз, сообщается на сайте "Нафтана".





Выставлены три лота. Два из них - это дрова из ели, березы, ольхи, осины и сосны. Всего 284 куб. м. Общая стоимость дров - более Br5,6 тыс.





А за 95,6 куб м древесины ели и сосны "Нафтан" хочет выручить свыше Br15,3 тыс.





Отметим, что на мировом рынке возрос спрос на древесину и прочие стройматериалы. В Беларуси введены вывозные пошлины на лесоматериалы для предотвращения дефицита. А белорусские леса стали активнее вырубать, это связано в том числе с "ростом объема спелых лесов".





Как сообщалось, США с 3 июня текущего года возобновили санкции против белорусских предприятий нефтехимии - в том числе и "Нафтана". После этого российские компании перестали поставлять нефть на предприятие.