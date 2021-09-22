Из этих средств власти Беларуси получили почти миллиард долларов. В МВФ доминируют западные страны, то есть те же, которые ввели санкции против режима Александра Лукашенко. Получается, что теперь Беларусь сможет минимизировать санкции США, и ЕС за счет их же денег? Или нет?





Вадим ИОСУБ и доктор экономический наук, профессор Борис Желиба. По онлайн-­связи к разговору подключился старший научный сотрудник BEROC (Киев) Дмитрий КРУК. В этом разбирались в передаче « Умные люди » на YouTube-канале «Белорусы и рынок». Гостями передачи стали старший аналитик компании «Альпари Евразия»и доктор экономический наук, профессор. По онлайн-­связи к разговору подключился старший научный сотрудник BEROC (Киев)





Эксперты напомнили, что МВФ — это международный экономический институт: организация не занимается вопросами демократии и честными выборами.





— В мире наберется несколько десятков авторитарных стран, которые находятся под санкциями, но и эти страны получили средства от мвф. Не думаю, что для Всемирного банка кейс Беларуси уникальный, — сказал Вадим Иосуб.





— Белорусская оппозиция настойчиво лоббировала предложение, чтобы МВФ не выделял деньги Минску. Многие авторитетные экономисты полагали, что по моральным соображениям МВФ такой подарок белорусским властям не сделает. Однако пандемия нигде в мире не утихает. Считаю, что решение банка с точки зрения человечности правильное. Выдавая SDR (специальные права заимствования), МВФ надеется на сознательность национальных властей, так как у самой организации нет механизма отслеживания, на что конкретно пойдут выданные средства, — рассказал Борис Желиба.





Деньги, но не совсем «живые»

Эксперты подчеркнули, что SDR — это актив, а не валюта, как, например, доллары или евро. Средства автоматически попадают в золотовалютные резервы (ЗВР). Обменять их на реальные деньги у другой страны или фонда теоретически можно, но практически трудно, поскольку сначала нужно найти заинтересованную в таком обмене сторону.





— В краткосрочном периоде средства от МВФ не улучшат состояние экономики Беларуси. Их непросто конвертировать в мировые валюты, на это уйдет время, — подчеркнул Борис Желиба.





Ранее Беларусь также получала SDR от МВФ, но попытки конвертировать активы были неудачными, рассказали эксперты.





— Повезло тем странам, у которых есть долги перед МВФ: они тут же могут расплатиться полученными правами заимствования. У Беларуси же долги в основном перед Россией, Китаем и Евразийским банком развития. Для возврата долгов придется сначала конвертировать SDR в доллары и рубли, — объяснил Вадим Иосуб.





Эксперты считают, что, скорее всего, Беларусь не будет (или не сможет) конвертировать специальные права заимствования, а будет хранить их в ЗВР. Дмитрий Крук также обратил внимание на то, что с SDR «существует ловушка для белорусских властей». Западные страны обеспечивают функциональность механизма мвф. Сейчас активно проговаривается противоречие между выданными Беларуси средствами и санкциями западных стран.





— Попытки Беларуси более активно воспользоваться SDR привлекут к этому противоречию еще больше внимания МВФ и других стран. Вопрос легитимности белорусского правительства может разгореться с новой силой и выйти на новый уровень обсуждения. Думаю, понимая такой риск, белорусские власти не будут пытаться конвертировать SDR, а будут держать их в резервах, — предположил Дмитрий Крук. — По сути, Беларусь получила неликвидный актив. Окружающая среда не располагает к тому, чтобы белорусские власти смогли этим активом воспользоваться. Поэтому я не стал бы говорить, что средства от МВФ представляют собой какую-то радикальную помощь белорусской экономике.





Тем не менее какие «плюшки» все-таки получит экономика Беларуси от средств МВФ?





— Особых улучшений из-за этого миллиарда не будет, поскольку воспользоваться им не просто. Вместе с тем средства, выданные МВФ, — это потенциал, который успокоит власть и часть населения — тех, кто интересуется экономикой и финансами. Статистика действительно покажет, что наши золотовалютные резервы увеличились примерно на миллиард долларов. Минфин и Нацбанк почувствуют себя более уверенно. Появилась заначка, к которой в случае критического финансового положения можно обратиться и что-то с ней сделать, чтобы получить валюту, —

сказал Борис Желиба.





Впрочем, как сказал профессор экономики, средства от МВФ не улучшат кредитный рейтинг Беларуси и инвестиционный климат в стране. Не изменят они и психологию белорусов.





— Люди не перестанут выносить свои сбережения из банков. Павда, процесс может замедлиться, потому что Нацбанк отменил ограничения и повысил проценты по валютным депозитам. Но остановить процесс у них не получается. Для этого нужно параллельно решать политические проблемы. После «августа» наш народ политизирован и уже учитывает все факторы: не только проценты в банках и средства от МВФ, но и санкции. процесс не остановится, если у людей будут пессимистические настроения.





Будут ли белорусские власти более свободно пользоваться ликвидными средствами, которые уже есть в резервах?





Дмитрий Крук считает, что действительно, свобода маневра в использовании ликвидных средств увеличится, но подчерк­нул, что «опять-таки не радикально».





— Надо понимать, что ликвидных резервов совсем не много, SDR не меняет их объем. Поэтому поддержка от МВФ не означает, что теперь можно бездумно тратить деньги направо и налево, — сказал Дмитрий Крук.





Допустим, смогли конвертировать. Что тогда?

Эксперты допускают, что, попав в критическую ситуацию с внешними долгами, Беларусь будет пытаться обменять SDR — вероятнее всего, у российской стороны.





— Для России будет лучше, чтобы наша страна отдала долг в виде специальных прав заимствования, чем вообще его не отдала, — сказал Борис Желиба.





— Одни пишут, что средства пойдут на покупку дубинок и зарплату ОМОНу, другие — что, наоборот, деньги пойдут на закупку вакцины и зарплату учителям. Сразу поясню, что деньги не пойдут ни на то, ни на другое. Будучи частью ЗВР, эти средства могут быть потрачены по двум направлениям: возвращение внешних долгов и интервенции на бирже. Кстати, в этом году потребностей в интервенции было не много. С начала года Нацбанк купил валюты на бирже больше, чем продал. Пэтому, вероятнее всего, средства от МВФ пойдут на возврат внешних долгов, — высказал мнение Вадим Иосуб.





Насколько велика помощь в миллиард долларов для выплаты госдолга? Вадим Иосуб объяснил масштаб:





— В последние годы сумма долга для возврата в среднем составляла 3,5 млрд долларов в год. Причем раньше до половины этой суммы можно было рефинансировать, то есть брать новые кредиты, чтобы отдавать старые. Сейчас рефинансировать, безусловно, будет сложнее. Каждый может сам оценить: миллиард — много это или мало, если каждый год возьми да и отдай 3,5 млрд по долгам.





Эксперты подчеркнули, что никакая внешняя помощь или кредиты не помогут белорусской экономике добиться эффективного роста.





— взаимосвязи между суммой вливаний и темпами роста экономики нет.

Темпы роста экономики зависят от эффективности, а не от суммы вливаний. Можно построить сто ледовых дворцов и двести деревообрабатывающих предприятий, но темпы роста ВВП от этого не увеличатся. Проблема белорусской экономики не в том, что нам не хватает денег: мол, если мы у кого-то займем, то все проблемы решатся. Проблема в неэффективности модели, в нежелании эту неэффективность признавать, что-то менять. Никаким объемом заимствованных денег эта проблема не решится, — уверен Вадим Иосуб.





— Экономическая модель, когда одни предприятия выживают за счет других и за счет всего общества, может существовать еще неопределенно долго. Но эта модель неэффективна. Это видят все. Об этом говорят все. Экономика — вещь живучая. Она работала и в войну и в оккупацию, и тем более работает сейчас. Ее хватит на то, чтобы люди могли одеваться, обуваться, удовлетворять свои духовные потребности, но прогресса не будет. Наша реальная зарплата не растет уже больше восьми лет, — объяснил Борис Желиба.





Чем год закончится и новый начнется?

Вадим Иосуб отметил, что санкции — основной фактор, влияющий на белорусскую экономику. Они уже начали проявлять себя в банковском секторе. Так, три госбанка, которые попали под санкции, уже столкнулись с единичными случаями неисполнимости в расчетах иностранной валютой. Чем дальше, тем больше будет таких кейсов, однако в полную силу санкции заработают лишь к концу года.





— К концу года может начаться эффективное действие санкций по «калийке» и нефтепродуктам. Думаю, с учетом усиления санкций будет очень хорошо, если к концу года ВВП Беларуси будет нулевым. В 2022 году санкционное давление усилится, и, скорее всего, мы увидим «минус». До тех пор, пока не снимут санкции, экономику ждет рецессия. А санкции не снимут, пока что-то кардинально не изменится в политике, — спрогнозировал Вадим Иосуб.





Борис Желиба также отметил, что с учетом санкций «вторую половину года мы не пройдем так же успешно, как первую, когда большую роль сыграли удачные внешние факторы».





— Но экономика — вещь инертная, поэтому не думаю, что мы закончим этот год с минусом. Правительство обещало 1,8 % роста, и, мне кажется, мы их получим. Санкции развернутся в полную силу в следующем году. Нас ожидает неопределенность с уклоном в пессимистический сценарий, — поделился своим видением ситуации профессор экономики.