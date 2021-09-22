PandaDoc стал единорогом

Точная сумма инвестиций не раскрывается. По итогам раунда компания оценивается в миллиард долларов. Об этом сообщает Techcrunch.





— Мы планируем расширять и углублять те области, в которых мы уже работаем. Также планируем выйти на мировой рынок в этом году и инвестировать в локализацию и международный рост, — заявил основатель компании Микита Микадо.





По информации Techcrunch, клиенты PandaDoc в настоящее время распределены примерно в 130 странах. За последний год база пользователей компании выросла на 80%, выручка на 63%.





Фаундеры PandaDoc — Сергей Борисюк и Микита Микадо.





Ранее Микита Микадо рассказывал в интервью ютуб-каналу «Русские норм!» с Елизаветой Осетинской, что в компании работает около 360 человек. У компании больше 22 тысяч платных пользователей. Один клиент приносит около 120 долларов. Клиенты платят каждый месяц на протяжении 5-7 лет. Выручка компании — больше 25 миллионов долларов в год.





Компания в Беларуси сейчас ликвидируется. Решение о закрытии офиса PandaDoc собственники приняли еще в феврале этого года. Это связано с прошлогодними событиями.





Летом 2020 года Микита Микадо и Сергей Борисюк инициировали создание частной инициативы по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию.





Уже в сентябре в офисе компании прошли обыски. Четверо сотрудников PandaDoc оказались в СИЗО, их обвинили в мошенничестве. Позже троим сотрудникам компании изменили меру пресечения и выпустили из СИЗО. А недавно на свободе оказался и последний фигурант «дела PandaDoc» менеджер по продукту Виктор Кувшинов.



