PandaDoc стал единорогом
Стартап PandaDoc с беларускими корнями завершил новый раунд финансирования.
Точная сумма инвестиций не раскрывается. По итогам раунда компания оценивается в миллиард долларов. Об этом сообщает Techcrunch.
— Мы планируем расширять и углублять те области, в которых мы уже работаем. Также планируем выйти на мировой рынок в этом году и инвестировать в локализацию и международный рост, — заявил основатель компании Микита Микадо.
По информации Techcrunch, клиенты PandaDoc в настоящее время распределены примерно в 130 странах. За последний год база пользователей компании выросла на 80%, выручка на 63%.
Фаундеры PandaDoc — Сергей Борисюк и Микита Микадо.
Ранее Микита Микадо рассказывал в интервью ютуб-каналу «Русские норм!» с Елизаветой Осетинской, что в компании работает около 360 человек. У компании больше 22 тысяч платных пользователей. Один клиент приносит около 120 долларов. Клиенты платят каждый месяц на протяжении 5-7 лет. Выручка компании — больше 25 миллионов долларов в год.
Компания в Беларуси сейчас ликвидируется. Решение о закрытии офиса PandaDoc собственники приняли еще в феврале этого года. Это связано с прошлогодними событиями.
Летом 2020 года Микита Микадо и Сергей Борисюк инициировали создание частной инициативы по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию.
Уже в сентябре в офисе компании прошли обыски. Четверо сотрудников PandaDoc оказались в СИЗО, их обвинили в мошенничестве. Позже троим сотрудникам компании изменили меру пресечения и выпустили из СИЗО. А недавно на свободе оказался и последний фигурант «дела PandaDoc» менеджер по продукту Виктор Кувшинов.
Источник: dev.by
16:05 22/09/2021
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