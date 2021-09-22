+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Успеть заработать перед санкциями. Прибыль и рентабельность банков в Беларуси

Прибыльность банковской системы Беларуси в январе-июле стала лучшей за 7 лет, а годовые, в скользящем 12-месячном формате, показатели прибыльности уже стали лучше докризисных.

Номинальная же банковская прибыль первых 7 месяцев оказалась наибольшей за все годы – с огромным отрывом от предыдущих лет, составив в январе-июле 2021-го 905 млн BYN, пишет Инфобанк

В реальном выражении – по сопоставимой ценности BYN-рубля, применив в качестве поправки официальный дефлятор ВВП – прибыль в январе-июле в 2021 году – наибольшая после 2013-го.
 
В долларовом эквиваленте – то же: прибыль банковской системы Беларуси в первые 7 месяцев 2021-го, составившая $352 млн, стала самой большой в долларах после 2014 года.
 
И везде – очень сильное превышение этих показателей прошлого года кризисного 2020 года.

Правда, в прошлом году не было ни одного убыточного месяца, как это было в прошлый кризис 2015-16 гг. Но в этом году прибыль в каждом месяце намного больше, чем в прошлом году.
 
Пока что в 2021-м рекордная месячная совокупная прибыль банков Беларуси – это апрельская, 167 млнBYN. Она стала наибольшей в номинальном выражении за 4,5 года.

Скользящая годовая (12-месячной суммой) прибыль, очищенная от сезонных и прочих разовых факторов, сейчас с каждым месяцем обновляет исторический максимум с помощью высокой сейчас инфляционной поддержкой роста этого номинального показателя.
 
За период с августа 2020-го по июль 2021-го она составила 1,421 млрд BYN.
 
В прошлом году было падение, начавшееся в ковид-кризис, оно было стремительным в течение 6 месяцев, в результате чего скользящая годовая прибыль упала тогда в номинальных цифрах ниже 1 млрдBYN – впервые за 3 года.
 
В реальном же выражении, по сопоставимой ценности BYN-рубля – с поправкой на инфляцию – восстановительный рост тоже идёт быстрый. Но пока только достигнуто докризисное значение.
 
Но с текущими темпами роста вскоре будет взят реальный 7-летий максимум годовой прибыли.
 
Быстрый рост прибыли идёт и в долларовом эквиваленте: недавно, в июле, был уже превышен додевальвационный уровень начала 2020 года.

В 2020 году мартовская и августовская девальвации BYN-рубля привели к падению скользящей годовой прибыли в долларовом эквиваленте по итогам года до $414 млн – минимума с конца 2016 года. Такой же она была еще и 10 лет назад.
 
А скоро, через несколько месяцев, скользящая годовая прибыль банковской системы Беларуси станет наибольшей после 2014-го (в тот год банковская прибыль стала исторически рекордной).
 
Рост прибыльности не мог не сказаться на динамике такого важного показателя деятельности банковской системы, как рентабельность активов (отношение прибыли к величине активов) – она также возрастает сейчас с каждым месяцем. И составляет сейчас +1,55%.
 
По итогам 2020-го рентабельность активов составила +1,17% – 4-летний минимум. Как видно на графике, ухудшение показателя в 2020-м шло очень быстро. А сейчас – такой же быстрый рост.
 
Но, все же, до наивысшей рентабельности активов, что была в 2012-14 гг., ещё далеко.

Такая же динамика – быстрый рост – идёт сейчас и у рентабельности нормативного капитала: она уже +11,3%, когда как по итогам 2020-го была +8,9%. И скоро будет достигнут максимум за несколько лет.
 
Рекордная рентабельность собственного капитала была в конце 2011-го – начале 2012 года, сразу после тогдашнего валютно-финансового кризиса, рекордная – +15,8%.
 
Итак, прибыльность и рентабельность банковской системы Беларуси в этом году – наилучшая за много лет, намного выше, чем в прошлом кризисном году, поднимаясь вместе с посткризисным экономическим восстановлением.

И такой рост сейчас фиксируется во всех сопредельных странах. Основа этого – восстановление мировой экономики, идущее сейчас очень быстрыми темпами.
 
Например, в Украине по итогам 8 месяцев 2021-го рентабельность активов составила +3,67% (в 2,4 раз больше, чем в Беларуси), а рентабельность капитала – +32,3% (в 2,9 раз больше такого же показателя в Беларуси) – наибольшие за много лет (возможно, исторически рекордные).
 
Но санкции, когда они начнут действовать, и, тем более, если будут введены новые, которые, «по слухам», будут уже в отношении крупнейших банков Беларуси, серьёзно ухудшат хорошую сейчас динамику прибыльности и рентабельности белорусской банковской системы.

Так что банкам впору делать хорошие запасы из большого сегодняшнего заработка.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]