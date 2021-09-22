Номинальная же банковская прибыль первых 7 месяцев оказалась наибольшей за все годы – с огромным отрывом от предыдущих лет, составив в январе-июле 2021-го 905 млн BYN, пишет Инфобанк





В реальном выражении – по сопоставимой ценности BYN-рубля, применив в качестве поправки официальный дефлятор ВВП – прибыль в январе-июле в 2021 году – наибольшая после 2013-го.

В долларовом эквиваленте – то же: прибыль банковской системы Беларуси в первые 7 месяцев 2021-го, составившая $352 млн, стала самой большой в долларах после 2014 года.

И везде – очень сильное превышение этих показателей прошлого года кризисного 2020 года.





Правда, в прошлом году не было ни одного убыточного месяца, как это было в прошлый кризис 2015-16 гг. Но в этом году прибыль в каждом месяце намного больше, чем в прошлом году.

Пока что в 2021-м рекордная месячная совокупная прибыль банков Беларуси – это апрельская, 167 млнBYN. Она стала наибольшей в номинальном выражении за 4,5 года.





Скользящая годовая (12-месячной суммой) прибыль, очищенная от сезонных и прочих разовых факторов, сейчас с каждым месяцем обновляет исторический максимум с помощью высокой сейчас инфляционной поддержкой роста этого номинального показателя.

За период с августа 2020-го по июль 2021-го она составила 1,421 млрд BYN.

В прошлом году было падение, начавшееся в ковид-кризис, оно было стремительным в течение 6 месяцев, в результате чего скользящая годовая прибыль упала тогда в номинальных цифрах ниже 1 млрдBYN – впервые за 3 года.

В реальном же выражении, по сопоставимой ценности BYN-рубля – с поправкой на инфляцию – восстановительный рост тоже идёт быстрый. Но пока только достигнуто докризисное значение.

Но с текущими темпами роста вскоре будет взят реальный 7-летий максимум годовой прибыли.

Быстрый рост прибыли идёт и в долларовом эквиваленте: недавно, в июле, был уже превышен додевальвационный уровень начала 2020 года.





В 2020 году мартовская и августовская девальвации BYN-рубля привели к падению скользящей годовой прибыли в долларовом эквиваленте по итогам года до $414 млн – минимума с конца 2016 года. Такой же она была еще и 10 лет назад.

А скоро, через несколько месяцев, скользящая годовая прибыль банковской системы Беларуси станет наибольшей после 2014-го (в тот год банковская прибыль стала исторически рекордной).

Рост прибыльности не мог не сказаться на динамике такого важного показателя деятельности банковской системы, как рентабельность активов (отношение прибыли к величине активов) – она также возрастает сейчас с каждым месяцем. И составляет сейчас +1,55%.

По итогам 2020-го рентабельность активов составила +1,17% – 4-летний минимум. Как видно на графике, ухудшение показателя в 2020-м шло очень быстро. А сейчас – такой же быстрый рост.

Но, все же, до наивысшей рентабельности активов, что была в 2012-14 гг., ещё далеко.





Такая же динамика – быстрый рост – идёт сейчас и у рентабельности нормативного капитала: она уже +11,3%, когда как по итогам 2020-го была +8,9%. И скоро будет достигнут максимум за несколько лет.

Рекордная рентабельность собственного капитала была в конце 2011-го – начале 2012 года, сразу после тогдашнего валютно-финансового кризиса, рекордная – +15,8%.

Итак, прибыльность и рентабельность банковской системы Беларуси в этом году – наилучшая за много лет, намного выше, чем в прошлом кризисном году, поднимаясь вместе с посткризисным экономическим восстановлением.





И такой рост сейчас фиксируется во всех сопредельных странах. Основа этого – восстановление мировой экономики, идущее сейчас очень быстрыми темпами.

Например, в Украине по итогам 8 месяцев 2021-го рентабельность активов составила +3,67% (в 2,4 раз больше, чем в Беларуси), а рентабельность капитала – +32,3% (в 2,9 раз больше такого же показателя в Беларуси) – наибольшие за много лет (возможно, исторически рекордные).

Но санкции, когда они начнут действовать, и, тем более, если будут введены новые, которые, «по слухам», будут уже в отношении крупнейших банков Беларуси, серьёзно ухудшат хорошую сейчас динамику прибыльности и рентабельности белорусской банковской системы.





Так что банкам впору делать хорошие запасы из большого сегодняшнего заработка.