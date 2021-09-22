Теперь областные власти могут без согласования с Лукашенко изымать любые сельскохозяйственные участки и лесные земли для поиска нефти и строительства скважин.





Занятие таких земельных участков РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» без документов, удостоверяющих право на них, не является самовольным занятием участков», подметил Причем в документе уточняется: «РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» без документов, удостоверяющих право на них,», подметил Telegraf.by





Срок проведения экологической экспертизы проектной документации на строительство скважин, возведение и реконструкцию объектов обустройства нефтяных месторождений не должен превышать 10 рабочих дней. А госорганы в течение 5 рабочих дней с даты обращения «Белоруснефти» обязаны выдавать решения для проведения изыскательских работ.





Разработка скважин также разрешается в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике.