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"Возможности того, что придут за мной, никогда не исключал" Задержания на "Гродно Азот"

На предприятии-гиганте продолжается давление на независимые профсоюзы, людей задерживают и арестовывают.

"Возможности того, что придут за мной, никогда не исключал" Задержания на "Гродно Азот"
— Вчера задержали моего заместителя Валентина Тереневича, а сегодня его жену прямо с работы выдернули для каких-то следственных действий, — сообщил «Салідарнасці» председатель первичной организации независимого профсоюза ОАО «Гродно Азот» Андрей Ханевич.

Также накануне задержали двух членов стачкома предприятия Андрея Погерило и Владимира Журавко. Они остаются под стражей. 

22 сентября днем в стачкоме ОАО «Гродно Азот» «Салідарнасці» подтвердили информацию о задержании еще нескольких азотовцев.

Это мастер по ремонту оборудования цеха «Аммиак-3» Григорий Рубан, мастер смены цеха «Аммиак-3» Дмитрий Илющенко и машинист насосных установок цеха «Карбамид-2», ушедший в стачку Алексей Сидор.

— Ко мне самому пока никто не приходил, никаких претензий не предъявляли. Возможности того, что придут за мной, я никогда не исключал. А как можно ее сегодня исключать? Эти гонения на независимый профсоюз не впервые. Но уезжать я никуда не собираюсь, — сказал Андрей Ханевич. 

Известно, что на предприятии непростая ситуация с кадрами. Сотрудники разного уровня продолжают увольняться. Некоторым руководство категорически отказывается подписывать увольнение по согласованию сторон, настаивая на том, чтобы люди не уходили.


Не исключено, что власти просто панически боятся забастовок, о которых в последнее время на разных предприятиях говорят все чаще. 
Белорусский партизан
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