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Россельхознадзор обсудил с Казахстаном незаконный ввоз продукции из Беларуси

Россельхознадзор провел переговоры с Комитетом ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана.

Их темой стал транзит животноводческой продукции из Беларуси через РФ в Казахстан, а также незаконный ввоз беларуских продуктов в Россию.

Россельхознадзор высказал обеспокоенность тем, что ветслужба Казахстана не гасит электронные уведомления, выданные на грузы, следующие транзитом из Беларуси. 

В Россельхознадзоре подчеркнули, что система призвана обеспечить прослеживаемость продукции. Гашение уведомлений крайне важно для ликвидации серых схем и обеспечения прозрачной и безопасной торговли в ЕАЭС.

По итогам переговоров стороны договорились о выборочном контроле за поставками. Казахстанская сторона заверила российскую, что в случае неподтверждения доставки товаров на территорию РК сведения о таких получателях будут передаваться Россельхознадзору.

Речь идет о так называемом ложном транзите, когда товары из Беларуси ввозятся в Россию под видом поставок в другие страны ЕАЭС, но в действительности не доезжают до конечного адресата, а выпускаются в оборот на территории РФ, поясняет reform.by
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