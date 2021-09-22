Их темой стал транзит животноводческой продукции из Беларуси через РФ в Казахстан, а также незаконный ввоз беларуских продуктов в Россию.





Россельхознадзор высказал обеспокоенность тем, что ветслужба Казахстана не гасит электронные уведомления, выданные на грузы, следующие транзитом из Беларуси.





В Россельхознадзоре подчеркнули, что система призвана обеспечить прослеживаемость продукции. Гашение уведомлений крайне важно для ликвидации серых схем и обеспечения прозрачной и безопасной торговли в ЕАЭС.





По итогам переговоров стороны договорились о выборочном контроле за поставками. Казахстанская сторона заверила российскую, что в случае неподтверждения доставки товаров на территорию РК сведения о таких получателях будут передаваться Россельхознадзору.



