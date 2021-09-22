Стоимость корзины валют поднялась сразу на 0,36% до максимума за 12 дней, но с начала месяца белорусский рубль подешевел к валютной корзине всего на 0,17%.





Курс доллара поднялся на 0,0019 BYN до 2,5049 BYN/USD. За три дня американец укрепился на 0,0223 BYN до максимума за почти за две недели.





До этого была серия из четырёх снижений на общую сумму 0,0221 BYN, в результате которой доллар опустился до минимума за 98 дней и ему тогда не хватило лишь 0,0016 BYN до минимума почти за 14 месяцев.





Курс евро вырос на 0,0053 BYN до 2,9394 BYN/EUR. Как и доллар евро растёт уже третий день подряд. За это время евровалюта укрепилась к белорусскому рублю на 0,0154 BYN до максимума за неделю.





Этой серии укрепления предшествовала серия ослабления, когда за восемь торговых сессий курс евро рухнул на 0,0654 BYN до минимума за 396 дней.





Курс российского рубля подскочил сразу на 0,0216 BYN до 3,4384 BYN/100 RUB. Это максимум за 15 дней. Российский рубль дорожает второй день, а до этого он находился на минимуме за 24 дня.





Московская биржа

Сегодня российский рубль уверенно укрепляется на торгах в Москве.





Банк России принял решение опустить официальный курс доллара на завтра на 33 копейки до 72,8806 RUB/USD.





Официальный курс евро на завтра снизился на 37 копеек до 85,4889 RUB/EUR. От минимума за 14 месяцев евро разделяет всего 13 копеек.



