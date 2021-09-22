О возможных перебоях с поставками чипсов предупреждает компания PepsiCo, которая владеет брендом Lay`s (чипсы этого производителя популярны в Беларуси). Причиной компания называет проблемы с урожаем картофеля в 2021 году.





Самое печальное для производителей чипсов даже не то, что урожайность снизилась на 15-20 процентов из-за жаркого лета и дождливой осени, а то, что картошка уродилась мелкой. Для производства же чипсов нужны крупные картофелины.





Издание «КоммерсантЪ» сообщает о том, что производители предупредили о перебоях с поставками чипсов как минимум в сентябре и октябре. Речь идет о всем ассортименте чипсов указанной марки.





Ранее сообщалось, что Беларусь впервые начала импортировать картофель во время сбора урожая, напоминает KP.BY



