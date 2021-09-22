Здоровее будем: из-за неурожая картофеля в 2021 году беларусов ждет дефицит чипсов
По крайней мере одна крупная компания-производитель популярной в Беларуси закуски заявила о нехватке сырья
О возможных перебоях с поставками чипсов предупреждает компания PepsiCo, которая владеет брендом Lay`s (чипсы этого производителя популярны в Беларуси). Причиной компания называет проблемы с урожаем картофеля в 2021 году.
Самое печальное для производителей чипсов даже не то, что урожайность снизилась на 15-20 процентов из-за жаркого лета и дождливой осени, а то, что картошка уродилась мелкой. Для производства же чипсов нужны крупные картофелины.
Издание «КоммерсантЪ» сообщает о том, что производители предупредили о перебоях с поставками чипсов как минимум в сентябре и октябре. Речь идет о всем ассортименте чипсов указанной марки.
Ранее сообщалось, что Беларусь впервые начала импортировать картофель во время сбора урожая, напоминает KP.BY
13:02 22/09/2021
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