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Здоровее будем: из-за неурожая картофеля в 2021 году беларусов ждет дефицит чипсов

По крайней мере одна крупная компания-производитель популярной в Беларуси закуски заявила о нехватке сырья

О возможных перебоях с поставками чипсов предупреждает компания PepsiCo, которая владеет брендом Lay`s (чипсы этого производителя популярны в Беларуси). Причиной компания называет проблемы с урожаем картофеля в 2021 году. 

Самое печальное для производителей чипсов даже не то, что урожайность снизилась на 15-20 процентов из-за жаркого лета и дождливой осени, а то, что картошка уродилась мелкой. Для производства же чипсов нужны крупные картофелины.

Издание «КоммерсантЪ» сообщает о том, что производители предупредили о перебоях с поставками чипсов как минимум в сентябре и октябре. Речь идет о всем ассортименте чипсов указанной марки.

Ранее сообщалось, что Беларусь впервые начала импортировать картофель во время сбора урожая, напоминает KP.BY
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