Размер экономики страны – долларовая величина её валового внутреннего продукта (ВВП) – определяет уровень значимости и влиятельности государства в регионе, мире.

Беларусь в своём регионе – довольно значимая страна. Но...





Так, среди 15 стран бывших республик СССР номинальный долларовый ВВП Беларуси – 4-й по величине. Больше только экономики России, Украины и Казахстана.

Значимость Беларуси в восточноевропейском геополитическом регионе, включающем как страны «Новой Европы», так и западные страны СНГ – тоже довольно высокая.

Только 6 стран Новой Европы экономически больше Беларуси, если смотреть долларовый ВВП в номинальном выражении. «Главные» в этом регионе – Польша, Румыния и Чехия.

А всего среди 25 стран пространства СНГ и Новой Европы Беларусь по размеру экономики – 10-я. (Несколько лет назад – была 9-я, но вперёд вышла быстро растущая Болгария).





Но показатель номинального долларового ВВП – это денежное выражение общего объёма, всего произведённого экономикой в стране, а не количественное.

То есть, на номинальный размер ВВП в долларах сильное влияние оказывает фактор цен в стране – долларовая стоимость товаров или услуг. А она может сильно различаться.

И для того, чтобы нивелировать это расхождение, привести всё к единому знаменателю, и, тем самым, дать возможность сравнивать количественный размер экономик разных стран, то есть фактически – по объёму созданных товаров/услуг, был создан показатель «ВВП по ППС» (Валовый Внутренний Продукт по Паритету Покупательской Способности).

ВВП по ППС выражается в т.н. «международных долларах», показывая размер экономики в тех ценах в долларах США, что существуют на сопоставимые товары/услуги в самих США.

Поэтому, чем ниже долларовые цены в стране, тем больше ВВП по ППС относительно ВВП в номинальном долларовом выражении.

И наоборот, если в стране все стоимости в целом выше, чем в США, тогда ВВП по ППС там ниже их номинального долларового ВВП.





Для Беларуси ВВП по ППС – намного более «выгодный» показатель – он больше, чем ВВП в долларах в номинальном выражении: по оценке МВФ, он составляет $190 млрд против $60 млрд номинального долларового ВВП (по данным МВФ же).

Но по ВВП по ППС Беларусь среди стран бывшего СССР опускается на 5-е место, уступая 4-е место Узбекистану, чья экономика в количественном выражении уже получается заметно больше белорусской.

Зато Беларусь опередила Болгарию и Словакию, номинальный долларовый ВВП, которых больше белорусского: в Восточной Европе, таким образом, Беларусь по показателю ВВП по ППС – уже более значима.

А в целом на пространстве СНГ и Новой Европы Беларусь в рейтинге размера ВВП по ППС – уже 9-я, а не 10-я, как в рейтинге номинального долларового ВВП.





У Беларуси ВВП по ППС больше номинального ВВП в долларовом эквиваленте – в 3,15 раз: во столько раз, как считает МВФ, долларовые стоимости в Беларуси ниже, чем в США.





Настолько – в 3,15 раз – выше покупательная способность доллара США в Беларуси, чем в самих США.





Какова покупательная способность доллара США в СНГ и Новой Европы относительно США – на диаграмме.





Как видим, наибольшая она – в самых бедных государствах СНГ, наименьшая – в наиболее развитых странах Восточной Европы.





Но везде она – выше, чем покупательная способность доллара США в самих США.





Какова экономическая значимость Беларуси в Европе?

А вот с учетом «Старой Европы» с их мощной экономикой, Беларусь оказалась уже в числе совсем небольших экономик Европы, внизу рейтинга значимости – 25-я по номинальному долларовому ВВП на европейском геополитическом пространстве.





Первая пятёрка стран – с наибольшей в денежном выражении экономикой в Европе – это Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания: экономики этих самых развитых и экономически (и потому не только экономически) значимых стран ежегодно создают ВВП, исчисляемый триллионами долларов.





Крупнейшая экономика Новой Европы – экономика Польши – здесь только 8-я. Экономика Украины – наибольшей из европейских стран бывшего СССР во всей Европе – вообще 21-я.





Но в количественном выражении, по ППС, Беларусь по ВВП в Европе уже чуть выше – 22-я.





Украина же поднялась намного больше – до 12-го места. А Польша стала даже 6-й. То есть, в количественном выражении экономики этих стран (и всех стран Новой Европы) – более значимы в Европе.





Но первая пятёрка – всё та же, что и в рейтинге номинального ВВП.





Более высокое место Польши (и большинства стран Новой Европы), Беларуси и, особенно, Украины в рейтинге европейских стран по величине ВВП по ППС, чем в рейтинге стран по размеру номинального ВВП получилось благодаря намного более высокой покупательной способности доллара в этих странах, чем в более развитых странах «Старой Европы».





А в трёх странах Европы – Швейцарии, Дании и Норвегии – за 1 доллар США можно купить товаров/услуг меньше, чем в самих США – по оценке МВФ по состоянию на 2020 год.





А в глобальном рейтинге по величине номинального ВВП, Беларусь – 78-я среди 195 стран мира. Россия же – страна с наибольшей и самой влиятельной в регионе экономикой – 11-я.





Первая пятёрка стран с крупнейшими экономиками, генерирующими наибольшие в мире номинальные, в долларовом эквиваленте, доходы – это США, Китай, Япония, Германия и Великобритания (по состоянию на 2020 год). Близки к ним Индия и Франция.





Но в количественном выражении размера экономики Китай уже вышел на 1-е место, США опустились на 2-е место. А 3-й стала Индия. Великобритания «вылетела» из списка первой пятёрки. Остались в ней Япония и Германия. Россия же поднялась на 6-е место.





Беларусь в этом рейтинге – по размеру ВВП по ППС в 2020 году – 69-я в мире.





Покупательная способность доллара в странах с наибольшими экономиками относительно её в самих США – значение ППС – на диаграмме (в США, как и должно быть, оно равна 1,0).





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