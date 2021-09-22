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Идея Банк прекращает выдачу кредитов

Идея Банк с 1 октября "приостанавливает приём новых кредитных заявок, а также заключение кредитных сделок с физическими лицами", говорится на сайте банка.

Напомним, польский Getin Holding за 50 миллионов рублей продал 99,999% акций Идея банка МТБанку. 

Фактически банк достался семье бизнесмена Алексея Олексина. Однако когда тот оказался в санкционном списке ЕС, он начал избавляться от своих активов. 


Этой компанией владеет ливанский бизнесмен Ромео Абдо, среди его активов — ТРЦ Galileo, а также Rubin Plaza и Silver Tower.
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