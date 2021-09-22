Идея Банк прекращает выдачу кредитов
Идея Банк с 1 октября "приостанавливает приём новых кредитных заявок, а также заключение кредитных сделок с физическими лицами", говорится на сайте банка.
Напомним, польский Getin Holding за 50 миллионов рублей продал 99,999% акций Идея банка МТБанку.
Фактически банк достался семье бизнесмена Алексея Олексина. Однако когда тот оказался в санкционном списке ЕС, он начал избавляться от своих активов.
В частности, кипрскую MTB INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED, которой принадлежит 99% МТБанка, а сейчас и Идея Банк, купила Stoneva Limited.
Этой компанией владеет ливанский бизнесмен Ромео Абдо, среди его активов — ТРЦ Galileo, а также Rubin Plaza и Silver Tower.
12:20 22/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение