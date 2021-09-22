По долларовым вкладам подобной динамики не наблюдается.





По данным Национального банка РБ, в целом средняя ставка по новым валютным депозитам в долларах в августе выросла до 2,93% с 2,1% в июле. Она уже в 2,4 раза превысила ставку в январе текущего года. В 2020 году она тоже удвоилась. То есть рост с начала 2020 года составил всего 5 раз, что намного меньше, чем по вкладам в евро.





Такая динамика процентов по вкладам в указанных валютах указывает на то, что банкам нужна любая валюта, а не какая-то конкретно, и если в начале 2020 года они могли выбирать, что им лучше принимать от населения, то теперь они готовы привлекать любые средства.





При этом средняя ставка по новым валютным депозитам физических лиц на срок до 1 года в августе увеличилась по сравнению с июлем примерно в полтора раза и достигла 2,8% годовых.





Аналогичная ставка по депозитам на срок свыше 1 года увеличилась до 4,37% годовых с 3,65% в июле. Рост процентов начался в июле, то есть продолжается два месяца.





Остановить отток средств населения из банков пока не удается, поэтому можно ожидать продолжения роста ставок еще несколько месяцев.





Растут проценты и по долгосрочным валютным депозитам юридических лиц. В августе средняя ставка по таким новым вкладам увеличилась до 4,07% годовых с 2,41% в июле. В то же время, средняя ставка по новым депозитам предприятий на срок до 1 года даже снизилась до 2,23% годовых с 2,26% в июле.





При этом проценты по валютным кредитам юридическим лицам в августе выросли незначительно. Средняя ставка по новым кредитам на срок до 1 года поднялась до 7,15% годовых с 7,1% в июле, а на срок свыше года — до 7,27% с 7,06%.





Дефицита белорусских рублей в банках нет, но проценты по рублевым депозитам также растут, что отчасти вызывается увеличением ставки рефинансирования Нацбанка. В частности, средняя ставка по новым вкладам физических лиц на срок до 1 года увеличилась в августе до 17,5% с 17,47% годовых в июле. По долгосрочным депозитам ставка выросла до 16,51% с 16,09%.





Правда, средняя ставка по депозитам до востребования в августе сократилась до 0,26% годовых, то есть примерно в 2 раза.





По краткосрочным рублевым депозитам юридических лиц на срок до 1 года средняя ставка увеличилась до 10,82% годовых с 10,6% в июле. А по долгосрочным рублевым депозитам она выросла до 14,16% с 14,01%.





При этом ставка рефинансирования Национального банка намного ниже. С 21 июня она составляет всего 9,25% годовых, хотя и была увеличена на 0,75 процентного пункта. Всего же в текущем году она выросла на 1,5 процентного пункта.





Несмотря на увеличение процентов по новым краткосрочным вкладам как физических, так и юридических лиц, они остаются ниже, чем в январе текущего года, что указывает на улучшение ситуации с рублевой ликвидностью в банках.





В то же время, проценты по рублевым кредитам с начала года значительно выросли, причем в августе подъем продолжался быстрыми темпами. А именно, средняя ставка по новым кредитам населению на срок до 1 года поднялась до 13,57% годовых с 13,27% в июле. А по долгосрочным кредитам она выросла до 12,65% с 12,06%.





По аналогичным кредитам юридических лиц ставки поднялись соответственно до 9,51% годовых с 9%, а также до 12,2% с 12%.