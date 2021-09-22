







В его запросе, опубликованном на сайте Европарламента, говорится, что 24 июня 2021 года ЕС принял очередные экономические санкции по Беларуси. Они касались калийных удобрений, нефтепродуктов и других отраслей, но не затронули цемент.





Ярубас напоминает, что белорусская цементная отрасль на 100% контролируется государством, а потому, как он считает, этот сектор нужно добавить в список торговых санкций.





Как сообщалось, секторальные санкции Евросоюза запретили поставки белорусских нефтепродуктов, многих видов калийных удобрений (но не всех), сырья для сигарет и т. д. Однако это не касается уже заключенных годовых контрактов.



