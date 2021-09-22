Оставите слишком много денег – покажетесь бестактными. Дадите меньше, чем принято, – вас посчитают скрягой. Портал 1 prof.by узнал , регламентируется ли этот вопрос в Беларуси законодательно.

Сколько дают «на чай» в Минске?

В столичных заведениях общественного питания ни один из официантов не признался, какие чаевые от благодарных клиентов уносит домой после смены, ссылаясь на то, что определенного тарифа нет. Негласно в минских ресторанах принято оставлять «на чай» 7-10% от суммы счета. Но тут как повезет: решение за потребителем – оставить внушительную сумму, горсть монеток или заплатить ровно по счету.





Оставлять чаевые принято и в салонах красоты: за хороший педикюр или маникюр мастеру обычно дают сверху 2-3 руб., за удачную стрижку – до 10 руб. При этом услугу оплачивают, как правило, в кассе или у администратора салона, а «на чай» оставляют мастеру на столе.





За чаевыми «охотятся» и некоторые частные объекты в сфере торговли, услуг и общественного питания, где на кассе установлены баночки с шутливыми надписями «Девочкам на отпуск», «Кинь монетки, чтобы вернуться», «Чаевые приветствуются», «Понравилось обслуживание – поблагодари», «Говорят, что девочки оставляют на чай больше, чем мальчики – проверим?» или «Не жалко – добавь, не хватает – возьми».





Чаевые — это не только универсальный мотиватор для обслуживающего персонала, но и демонстрация вашей щедрости и знакомства с культурой и этикетом.





Если сервис устроил, то чаевые как благодарность за хороший вечер, оказанную услугу или обслуживание приветствуются. Однако посетитель вовсе не обязан оставлять «на чай».

Следуя букве закона

Как пояснили в Управлении торговли и услуг Мингорисполкома, в законодательстве Республики Беларусь нет определения понятия «чаевые». Фактически это дополнительное вознаграждение, выплачиваемое в добровольном порядке сверх цены товара (услуги), которая установлена договором или соглашением.





Придать такому вознаграждению обязательный характер можно только в рамках договора, но такое условие не может называться «чаевыми», а признается оплатой услуг по обслуживанию.





При оформлении заказа сведения о необходимости оплаты услуг по обслуживанию должны быть представлены потребителю наравне с информацией о составе пищевых продуктов, блюд, указанных в меню, цене и т.д.





– В соответствии с п. 2 ст. 19 Закона о защите прав потребителей обусловливать приобретение товара (работы, услуги) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг) запрещается. Поэтому требование от посетителей дополнительной оплаты счета неправомерно, – уточнили в управлении.





Должны ли официанты платить налог с чаевых





В Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь считают, если сумма чаевых включена в счет, то она является выручкой организации, а, следовательно, должна быть оприходована и включена в объект налогообложения. Эту сумму затем можно направить на дополнительную оплату труда сотрудников.





Если же чаевые не включены в счет, а оставлены посетителем добровольно лично официанту, который не приходует их в организации, то с них тоже надо заплатить налог





С учетом того, что официант является наемным работником и исполняет свой труд в рамках трудового договора (контракта), а не по собственной инициативе, в его действиях отсутствуют признаки предпринимательской деятельности. Выявить такие доходы сложно, поскольку выплата чаевых нигде не фиксируется. Однако при поступлении в налоговый орган информации о получении доходов, с которых не был уплачен налог налоговые органы принимают меры в соответствии с законодательством, пояснили в МНС.





А что в других странах мира





С проблемой чаевых сталкиваются многие путешественники. В каждой стране на этот счет существуют свои правила.





В отдельных странах работники сферы услуг зарабатывают благодаря чаевым, в других дополнительная плата может быть воспринята как оскорбление.





В ресторанах Англии приняты чаевые 10-15%, за исключением тех мест, где стоимость обслуживания указана сразу. В пабах принято, что гости «угощают» бармена напитком за свой счет. Разумеется, человек, стоящий за стойкой, получает денежный эквивалент напитка.





В Италии, Испании и Португалии чаевые составляют 5-10% от стоимости услуги. Только в Италии они уже включены в чек и даже указаны в меню, а в Испании и Португалии – нет. Горничным принято оставлять по 1-2 евро, а в пятизвездочных отелях эта сумма возрастает до 5 евро. Носильщику оставляют по 1-2 евро за единицу багажа, сопровождающему в театре или кинозале – от 50 евроцентов до 1 евро.





В Греции принято оставлять чаевые в размере 10%, в особо дорогих ресторанах можно оставить до 15%. Горничные в отеле и носильщики будут рады 1-2 евро. Таксистам принято оставлять от 5 до 10% от стоимости поездки.





В Германии и Австрии принято оставлять на чай 5-10% от суммы чека в зависимости от того, насколько вам понравился сервис.





Культура чаевых на Востоке заметно отличается от принятой на Западе. Например, в Японии чаевых не оставляют. Если, уходя, положить монету на столик, официант бросится за вами, чтобы вернуть «забытое». А если бесцеремонно протянуть деньги парикмахеру или водителю такси, можно его оскорбить.





В Тунисе, Турции и Египте чаевые можно не оставлять – чаще всего они уже включены в счет. Правда, местный персонал славится своим талантом к вымогательству «подношений». Если уж очень хочется, ограничьтесь 5-10% от стоимости счета.

Кстати

«Родиной» чаевых считается Великобритания: здесь в начале XVIII века устраивались приемы в садах с чаем. Чтобы поторопить официантов, английские дамы и господа давали им монетку «to insure prompt» – «для быстрого обслуживания». В дальнейшем эта фраза сократилась до аббревиатуры «tip». Она используется по сей день.







