Готовимся дышать через раз? Минская ТЭЦ-4 планирует пополнить запас мазута
Пополнить запасы мазута на столичной ТЭЦ-4 в Сухарево собираются в связи с началом отопительного периода, сообщили в РУП "Минскэнерго".
В "Минскэнерго" извинились перед жителями близлежащих к теплоэлектроцентрали районов белорусской столицы в связи с возможным появлением запаха мазута при западных, юго-западных и юго-восточных ветрах.
Когда завершат пополнение запасов резервным видом топлива, в РУП "Минскэнерго" сообщат дополнительно.
В конце августа котлоагрегат №5 столичной ТЭЦ-4 в Сухарево переводили на сжигание мазута.
Оборудование столичной ТЭЦ готовили к осенне-зимнему периоду и проверяли перед холодами, чтобы обеспечивать жителей Минска теплом и электричеством.
"Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов осуществляется аккредитованной лабораторией филиала, а также в автоматическом режиме системой контроля выбросов, установленной на дымовой трубе № 2", - говорилось в сообщении.
От использования мазута на ТЭЦ-4 жители столицы просили отказаться в начале прошлого года, в сети даже появилась соответствующая петиция. Дело в том, что неприятный едкий запах, выделяющийся в результате сжигания, у многих жителей Сухарево вызывал головокружение и тошноту.
В "Белэнерго" тогда поясняли, что мазут является резервным топливом и перейти на него можно в любое время, а продолжительность его использования "будет определяться производственной необходимостью".
Тем не менее, все котлы на ТЭЦ-4 были переведены на газовое отопление.
Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев в конце 2020-го заявил, что больше растить горы мусора вокруг Минска нельзя, а ресурс последнего действующего полигона исчерпывается, поэтому ТЭЦ-4 рассматривается, как база для мусоросжигательного завода.
"Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов осуществляется аккредитованной лабораторией филиала, а также в автоматическом режиме системой контроля выбросов, установленной на дымовой трубе № 2", – говорится в сообщении.
09:40 22/09/2021
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