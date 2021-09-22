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Готовимся дышать через раз? Минская ТЭЦ-4 планирует пополнить запас мазута

Пополнить запасы мазута на столичной ТЭЦ-4 в Сухарево собираются в связи с началом отопительного периода, сообщили в РУП "Минскэнерго".




В "Минскэнерго" извинились перед жителями близлежащих к теплоэлектроцентрали районов белорусской столицы в связи с возможным появлением запаха мазута при западных, юго-западных и юго-восточных ветрах.

Когда завершат пополнение запасов резервным видом топлива, в РУП "Минскэнерго" сообщат дополнительно.

В конце августа котлоагрегат №5 столичной ТЭЦ-4 в Сухарево переводили на сжигание мазута.

Оборудование столичной ТЭЦ готовили к осенне-зимнему периоду и проверяли перед холодами, чтобы обеспечивать жителей Минска теплом и электричеством.
"Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов осуществляется аккредитованной лабораторией филиала, а также в автоматическом режиме системой контроля выбросов, установленной на дымовой трубе № 2", - говорилось в сообщении.

От использования мазута на ТЭЦ-4 жители столицы просили отказаться в начале прошлого года, в сети даже появилась соответствующая петиция. Дело в том, что неприятный едкий запах, выделяющийся в результате сжигания, у многих жителей Сухарево вызывал головокружение и тошноту.

В "Белэнерго" тогда поясняли, что мазут является резервным топливом и перейти на него можно в любое время, а продолжительность его использования "будет определяться производственной необходимостью".

Тем не менее, все котлы на ТЭЦ-4 были переведены на газовое отопление.
Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев в конце 2020-го заявил, что больше растить горы мусора вокруг Минска нельзя, а ресурс последнего действующего полигона исчерпывается, поэтому ТЭЦ-4 рассматривается, как база для мусоросжигательного завода.

"Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов осуществляется аккредитованной лабораторией филиала, а также в автоматическом режиме системой контроля выбросов, установленной на дымовой трубе № 2", – говорится в сообщении.
Sputnik.by
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