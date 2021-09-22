











В "Минскэнерго" извинились перед жителями близлежащих к теплоэлектроцентрали районов белорусской столицы в связи с возможным появлением запаха мазута при западных, юго-западных и юго-восточных ветрах.





Когда завершат пополнение запасов резервным видом топлива, в РУП "Минскэнерго" сообщат дополнительно.





В конце августа котлоагрегат №5 столичной ТЭЦ-4 в Сухарево переводили на сжигание мазута.





Оборудование столичной ТЭЦ готовили к осенне-зимнему периоду и проверяли перед холодами, чтобы обеспечивать жителей Минска теплом и электричеством.

"Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов осуществляется аккредитованной лабораторией филиала, а также в автоматическом режиме системой контроля выбросов, установленной на дымовой трубе № 2", - говорилось в сообщении.





От использования мазута на ТЭЦ-4 жители столицы просили отказаться в начале прошлого года, в сети даже появилась соответствующая петиция. Дело в том, что неприятный едкий запах, выделяющийся в результате сжигания, у многих жителей Сухарево вызывал головокружение и тошноту.





В "Белэнерго" тогда поясняли, что мазут является резервным топливом и перейти на него можно в любое время, а продолжительность его использования "будет определяться производственной необходимостью".