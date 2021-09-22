Накануне стало известно, что под очередной пакет санкций Запада может попасть сфера деревообработки. Филин обсудил с экономистом Ярославом Романчуком, как такое решение отразится на белорусской экономике.





— Первые семь месяцев этого года был очень большой спрос на изделия сферы деревообработки, которые обеспечили высокую доходность и приличный рост валютной выручки. Думаю, он продержится и до конца года. Однако назвать деревообработку ключевой нельзя. Объемы оборота экспорта данной отрасли не входят в одну лигу ни с нефтепереработкой, ни с химическими товарами.





Стоимостные объемы фанеры в первой половине 2021 года увеличились на 51 млн долларов, плит древесноволокнистых на 72 млн, плит древесностружечных на 129, а материалов продольно распиленных продали больше на 139 млн долларов. То есть, в сумме рост составил почти 400 млн долларов. Это достаточно прилично, поэтому мы видим, что экспорт товаров за первое полугодие вырос на 38%. Однако, так случилось не за счет каких-то гигантских объемов, а за счет роста цен на эти товары.





Поэтому нельзя сказать, что отрасль будет хоть сколько-нибудь значимым источником дохода в стабильности и, тем более, развитии. Нет никаких фундаментальных причин, которые бы указали, что в ближайшие 5 лет цены и спрос на продукты деревообработки будет устойчив.





Судя по объемам, что формируют львиную долю белорусского экспорта, говорит экономист, очевидно, что деревообработка не может быть основой отечественного экспорта.

— Если мы потеряем эти товары, то мы потеряем в лучшем случае полмиллиарда долларов. И то, это произойдет, если государственные предприятия не найдут способа обойти санкции через, например, российские компании. А они, в свою очередь, просто будут «гонять» изделия через те территории, которые сделают белорусское происхождение товара не таким заметным. Подобным образом из Беларуси на рынок РФ попадают те же овощи, фрукты и рыбная продукция.





Поэтому, даже если введут санкции, то повального обвала экспорта продуктов деревообработки не случится, появятся какие-то схемы. Конечно, потери на пару сотен миллионов долларов произойдут. А вот если сократится спрос, тогда эти потери станут еще большими. Ведь гораздо логичнее рисковать ради прибыли в 50%, а не ради того, чтобы заработать какие-то копейки. В таком случае, контрагентам просто коммерчески будет невыгодно этим заниматься.





Не будут ли контрагенты бояться сотрудничать с Беларусью после введения санкций?





— Когда ввели санкции в отношении России, тысячи компаний пытались работать с РБ по санкционным товарам, понимая, что есть юристы, которые в той или иной степени их прикрывают.





Поэтому сегодня те посредники, которые работают с Беларусью до сих пор, ничего не боятся: они работают под прикрытием разных оффшорных и других компаний. Есть даже швейцарская компания.



