Первыми в списке идут Грузия (11,2%), Кыргызстан и Украина (по 6,2%).





Ниже, чем в Беларуси, инфляция в Казахстане, Эстонии (по 5,8%), Азербайджане, Литве (по 5%), Таджикистане, Узбекистане (по 4,8%), России (4,7%), Молдове (4,4%), Латвии (4,1%) и Армении (3,7%). Туркменистан данные об инфляции не дает.





По итогам прошлого года Беларусь занимала 5-е место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен (7,4%).



