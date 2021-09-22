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Беларусь заняла 4-е место на постсоветском пространстве по росту цен

Потребительские цены в Беларуси выросли в январе-августе 2021 года на 6,1%. По темпам инфляции страна занимает 4-е место на территории бывшего СССР, сообщает euroradio.fm

Первыми в списке идут Грузия (11,2%), Кыргызстан и Украина (по 6,2%).

Ниже, чем в Беларуси, инфляция в Казахстане, Эстонии (по 5,8%), Азербайджане, Литве (по 5%), Таджикистане, Узбекистане (по 4,8%), России (4,7%), Молдове (4,4%), Латвии (4,1%) и Армении (3,7%). Туркменистан данные об инфляции не дает.

По итогам прошлого года Беларусь занимала 5-е место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен (7,4%).
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