«В случае с кредитами и займами это сумма с девятью нулями», — сообщают banki24.by.

К 1 августа 2021 года задолженность флагманских компаний Беларуси составила 95,2 млрд BYN при историческом максимуме 97,5 млрд BYN на 1 ноября 2020-го.





Самые большие долги накопили предприятия Минска — 21,7 млрд BYN и Гродненской области — 20,5 млрд BYN. В остальных областях обязательства были следующими: Брестская — 5,2 млрд BYN, Витебская — 8,8 млрд BYN, Гомельская — 15,4 млрд BYN, Минская — 16,3 млрд BYN, Могилевская — 7,3 млрд BYN.





Быстрее всего росли долги в Витебской области — на 12,1% к 1 января, пишет Телеграф.





Больше двух третей обязательств по кредитам и займам концентрируют флагманы промышленности. На 1 августа их долги достигла 65,7 млрд BYN. С начала года они выросли на 23,9% тогда как за весь 2020 год долг промышленников вырос на 21,1%, за 2019 год — на 3%.





Внутри промышленности долги по кредитам и займам распределяются так: горнодобывающие флагманы — 3,1 млрд BYN, обрабатывающие флагманы — 45,4 млрд BYN, энергетика — 17,1 млрд BYN.





Долги в сельском хозяйстве составили 6,3 млрд BYN, в строительстве — 1,7 млрд BYN, в оптовой торговле — 3 млрд BYN, в розничной — 4,1 млрд BYN, на транспорте — 3,6 млрд BYN, в сфере информации и связи — 1,9 млрд BYN, в финансах и страховании — 3,1 млрд BYN.



