Как сообщалось, Минфин не видел признаков дефолта, но осторожно отмечал, что ведомство не вправе публично оценивать надежность эмитентов ценных бумаг на коммерческой основе.





Краху сети как на рынке заимствований через облигации, так и на рынке розничной торговли предшествовало выделение из «Гамма Ритейл» еще 16 юрлиц. Также сеть долго не платила за отгруженный товар ряду поставщиков. Из-за этого была проведена беспрецедентная пресс-конференция оптовых компаний, на которой они рассказали, что многие не видели денег от «Домашнего» с декабря 2021 года.





После этого началось массовое закрытие магазинов сети. Точки отошли к другим игрокам рынка.