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За ценами не угонимся: власти Беларуси обещают населению 2% рост доходов в 2022 году

Доходы населения в 2022 году должны вырасти на 2%, сообщил сегодня министр экономики Александр Червяков перед заседанием Совмина.



"Одна из задач на следующий год связана с ростом доходов населения. Планируется увеличить доходы на 2%. При этом уровень средней номинальной заработной платы составит Br1551 в целом по экономике, а в реальном секторе - более Br1600", - сказал Александр Червяков, которого цитирует БелТА.
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