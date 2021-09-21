Александр Кнырович во время суда, архивное фото





Александр Кнырович. Об этом в интервью Смартпресс рассказал директор по международному развитию беларуского стартап-хаба "Имагуру" известный бизнесмен





По его словам, нормальный беларуский бизнес привязан корнями к Беларуси.





"Вот например человек обладатель большого или маленького завода. Как ему уехать? Продать бизнес? Но бизнес не продается в сегодняшних условиях. Сегодня белруское предприятие продать кому бы то ни было невозможно. Именно из-за непредсказуемой будущей политики", - отметил Кнырович.





"Соответственно продать его нельзя, закрыть его нельзя, бросить его тоже нельзя. Собственник может и хотел бы собрать чемоданы и уехать, но это крайне трудное решение для любого белорусского бизнесмена и про какую-то релокацию реальный бизнес конечно думает, но условий для этого у него совершенно нет", - добавил он.





IT же находится в другом состоянии. "Там много людей, которые совершают плановый переезд. Не бегство от чего-то, а просто спокойно ищут другое место и в скором будущем собираются покинуть нашу прекрасную Родину", - заметил Кнырович





Он считает, что беларуские активы не жаждут купить и в России: "В России люди, которые могут купить завод, они же адекватные. Они понимают, что сегодня так, а завтра мы можем вдруг рассориться с Россией, построить забор и закрыть все российские предприятия".





После 4,5 лет "проведенных в вынужденном профессиональном простое" Кнырович отмечает, что в столице Беларуси очень заметно депрессивное состояние и людей и бизнеса:





"Ощущение отсутствия дальнейшей перспективы. Это тоже очень-очень сильно заметно. Предприниматели говорят о непонимании того, что будет происходить дальше с экономикой и их страх - это экономический страх. Если говорить про свои первые впечатления, то они вот такие".



