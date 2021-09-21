Скоро только сказка сказывается: российский госкредит власти РБ в этом году видимо не получат
Белорусская сторона ведет переговоры с правительством России о выделении госкредита на $630 млн
Сроки и условия предоставления ресурсов пока обсуждаются, сообщили "Интерфаксу" в Минфине Беларуси.
"Эксперты работают над получением кредитной поддержки (от России - ИФ) в сумме $630 млн. По суммам траншей и срокам пока не готовы отвечать, так как ведется работа", - сказал представитель пресс-службы ведомства.
В то же время в Минфине не стали комментировать возможное целевое назначение обсуждаемого кредита, в частности, на компенсацию потерь Беларуси от налогового маневра в нефтяной сфере РФ.
Как сообщалось, по данным международного рейтингового агентства S&P Global Rating, Беларусь и Россия "снова близки к новому соглашению о ссуде, при этом первый транш будет выделен в ближайшие несколько месяцев".
В сообщении отмечается, что правительство России рассматривает возможность предоставления кредита в размере $0,63 млрд, чтобы частично компенсировать убытки Беларуси от налогового маневра в нефтяной сфере РФ, который ранее фактически сократил субсидии для Беларуси.
17:31 21/09/2021
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