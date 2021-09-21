



Сроки и условия предоставления ресурсов пока обсуждаются, сообщили " Интерфаксу " в Минфине Беларуси.





"Эксперты работают над получением кредитной поддержки (от России - ИФ) в сумме $630 млн. По суммам траншей и срокам пока не готовы отвечать, так как ведется работа", - сказал представитель пресс-службы ведомства.





В то же время в Минфине не стали комментировать возможное целевое назначение обсуждаемого кредита, в частности, на компенсацию потерь Беларуси от налогового маневра в нефтяной сфере РФ.





Как сообщалось, по данным международного рейтингового агентства S&P Global Rating, Беларусь и Россия "снова близки к новому соглашению о ссуде, при этом первый транш будет выделен в ближайшие несколько месяцев".





В сообщении отмечается, что правительство России рассматривает возможность предоставления кредита в размере $0,63 млрд, чтобы частично компенсировать убытки Беларуси от налогового маневра в нефтяной сфере РФ, который ранее фактически сократил субсидии для Беларуси.