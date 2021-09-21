Скорее всего, малый бизнес ждет следующее: резкое сокращение видов деятельности для ИП; запрет по большинству видов деятельности ИП нанимать работников; отмена единого налога по большинству видов деятельности; увеличение подоходного налога для ИП до 18 %.





Глава Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор МАРГЕЛОВ в интервью газете « Белорусы и рынок » подчеркивает, что через какое-то время власти прочувствуют весь негативный эффект от предпринятых ими шагов, «придется все это разгребать, но восполнятся ли потери — сказать трудно».





— Александр Лукашенко летом заявил, что в Беларуси слишком много ИП, «скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов». Хотя, по официальной статистике, в 2020 году их только 257 тысяч. Так много или мало у нас предпринимателей?





— Для любой страны хорошо, когда гражданин получает возможности для самореализации. Понятно, что уровень у каждого свой и стартовые условия разные. Но тем не менее если человек хочет заниматься бизнесом, он должен иметь возможность свое желание осуществить. Ведь это основа устойчивого общества!





В противном случае этот человек не считает общество таким уж хорошим и начинает поглядывать в разные стороны, например интересуется соседними странами. То есть ищет место, где может получить возможность самореализации либо компенсировать ее, работая на низкоквалифицированных должностях, но с намного большей зарплатой, чем дома.





Поэтому выбор тут простой: либо создать условия для тех, кто живет в этой стране, и проявлять уважение к ним, либо их, скорее всего, потерять. Поэтому разговор о том, «много предпринимателей или мало», нужно пропускать именно через эту призму.





Считаю, что ИП должно быть много и что у каждого должна быть возможность попробовать себя в этой ипостаси. Для этого нужна еще одна вещь, и это даже не налоги, а условия для деятельности предпринимателей.





Здесь важнейшим элементом является то, что у ИП и крупного бизнеса эти условия не должны быть равными — они должны быть пропорционально равными, потому что в соответствии с экономическими законами количество удельных издержек крупных предприятий всегда меньше, чем у индивидуальных предпринимателей.





Поэтому, чтобы у них были реально равные условия, ИП должен иметь целый ряд преференций, в том числе налоговых. А крупных предпринимателей следует ограничивать в их деятельности, не допускать дикого монополизма, ведь иначе там открываются другие негативные процессы, в том числе и для государства, и для общества.





Вот простая схема, и в ней нельзя доходить до крайностей, иначе получим огромное количество отрицательных эффектов. Поэтому предпринимательство нужно поддерживать, и о количестве предпринимателей нужно заботиться очень серьезно.





— Повлияет ли увеличение фискальной нагрузки на количество ИП?





— Здесь я бы еще заметил, что государство могло бы получить прибыль в бюджет, не прибегая к драконовским мерам. В каких отраслях мы могли бы получить лучший результат, используя инструменты малого предпринимательства? Конечно же, мы могли бы лучше перераспределить свои ресурсы, совместно реализовывая какие-то более перспективные проекты.





Но сделать это самостоятельно ИП не в состоянии. Для этого в стране должны быть нормальные стратегические программы. Например, условно говоря, как ИП с рынков переместить в Парк высоких технологий, чтобы они зарабатывали по три тысячи долларов и еще валюту в бюджет приносили. Причем не за страх, а за интерес, интерес выгоды перехода из одной отрасли в другую.





Есть ли такие программы или планы в нашей стране? Абсолютно нет. Тогда остается только просто-напросто поднять фискальную нагрузку для ИП без разбора. Для основной массы индивидуальных предпринимателей повышение налоговой нагрузки или лишение их преференций означает одно: принудительный уход с рынка.





Можно услышать разговоры, дескать, ИП могут поднять цены и компенсировать этим потери. Такое говорят некомпетентные люди, которые не понимают, что ИП не владельцы цен. Если они поднимут цены, то сразу же станут неконкурентоспособными на рынке, все равно закроются, только лишь с большими издержками.





Соответственно, куда дальше вытолкнут предпринимателей? Пойдут они на заводы? Ну, возможно, некоторые и пойдут. Но основная масса уедет за границу. Значит, основная цель повышения фискальных нагрузок — вытолкнуть активную часть населения за границу.





Являются ли патриотами нашей страны люди, которые все это организовывают? Наше мнение, мнение бизнес-сообщества — нет.





— Есть ли сейчас диалог между бизнес-сообществом и государством?





— Еще три года назад можно было говорить о том, что за редким исключением решения об экономических правилах игры худо-бедно принимаются с участием делового сообщества. Где-то нас не слушали, где-то нормально, но в целом деловое сообщество участвовало в обсуждении и было в курсе, где и что делается, понимало это.





Дальше наступили времена сокращения этого взаимодействия — по причине или под предлогом пандемии практически не было никаких рабочих контактов. На недолгое время возобновились небольшие совещания, а потом, после событий августа 2020 года, роль делового сообщества перестала даже сводиться к роли декоративных партнеров, она сведена к минимуму. Я имею в виду серьезные бизнес-союзы и ассоциации, которые профессионально и давно работают с правительством.





Наглядный пример — новый Налоговый кодекс. Все, что готовится в отношении ИП, рассматривается без участия предпринимателей, за исключением одного совещания, на котором никто не учел высказанного мнения делового сообщества. Нет обсуждений ни с бизнес-кругами, ни на общественно-консультативных советах, ни рабочей группой по налогам, ни на любых других площадках.





В регионах органы государственного управления организовывают видеоконференции с лидерами предпринимательских объединений, где прямо говорят, как и что будет, то есть не обсуждают, не советуются, а диктуют: вы должны сделать так-то и так-то. Вот на сегодняшний день стиль общения государственных органов с предпринимательским сообществом.





Понятно, что рано или поздно это приведет к увеличению напряжения и уменьшению уровня доверия между бизнесом и властью. Мы прикладываем все усилия, чтобы этот диалог восстановить, но, к сожалению, и до того огромная дистанция еще больше увеличивается: они сами по себе, мы сами по себе. А для танго нужны двое.





Все опросы показывают, что население положительно относится к предпринимательству: 70 % и более позитивно оценивают деятельность ИП и считают, что предприниматели зарабатывают своим трудом. Остается вопрос отношения государственных органов к нам. Есть две модели: авторитарная и демократическая.





Демократическая, честно скажем, сложная, зачастую неприятная, трудоемкая, неблагодарная, когда ты начинаешь искать баланс интересов и уравнивать его. Но для устойчивости общества именно она приносит наилучший результат, пусть и трудно договариваться, бывают ожесточенные споры, но стороны находят компромисс — и идет работа.





И вторая модель, совершенно простая, авторитарная: узкий круг людей решает вопросы, кому, кем и как быть. Быстро принимаются решения, не надо учитывать мнения, в том числе оппонентов. Ты принимаешь и реализуешь. Но здесь ты надолго закапываешь противоречия, сам готовишь негативные последствия, которые порождаются непроработанными решениями.





И чаще всего потом это заставляет снова к этим вопросам возвращаться, снова и снова их решать. Сегодня государство решило жить по более простой схеме.





Власть полагает, что сама найдет лучшее решение, власть не считает, что нужно широкое общественное обсуждение, не считает нужным обращаться к экспертам, не учитывает разные точки зрения на проблемы. Но через какое-то время придется разгребать еще больший клубок проблем, порожденных такой государственной политикой.





Не выиграет никто.