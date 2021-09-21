Такие выводы приводятся в Макроэкономическом обзоре, который актуализирует прогноз экономического развития на 2021–2022 гг.





Авторы доклада повысили оценку роста ВВП Беларуси по итогам года.





«Это связано с более сильной, чем ожидалось, динамикой сферы услуг в июне – июле на фоне вероятной адаптации населения к условиям пандемии, а также с увеличением объемов финансирования экономики со стороны государства, не относимых на бюджетные расходы», - объясняют аналитики.





Почему замедляется рост?

В докладе отмечается, что рост белорусской экономики замедляется после сильных показателей начала года. Также снижаются экономические настроения.





«Ключевые факторы поддержки ВВП уходят: мировая и российская экономика прошла пик восстановления, цены на сырье замедлили рост, недооцененность белорусского рубля нейтрализовалась», - говорится в докладе.





Ближе к концу года могут отчетливее проявиться эффекты санкций западных стран. Адаптации экономики к ограничительным мерам западных стран может способствовать поддержка России, считают авторы.





Слабая динамика рыночного кредитования продолжит ограничивать потребительскую и инвестиционную активность.





Что будет с ценами и рублем?

Высокая инфляция в Беларуси до конца года сохранится. По прогнозам аналитиков, в декабре она чуть снизится до 9,2%. Виной тому – инфляционные ожидания, глобальные задержки поставок, подорожавшие сырьевые товары на мировом рынке. Снижение урожая зерна может стать дополнительным инфляционным фактором в оставшейся части года.





Однако на конец 2022 года инфляция, по прогнозам Банка, снизится до 6,5%.





В базовом сценарии прогнозируется умеренное ослабление белорусского рубля к доллару. Однако эксперты признаются, что прогнозировать нелегко «из-за сложности оценки потенциального влияния западных ограничений на белорусский экспорт, приток инвестиций и поведение домашних хозяйств».





Кредиты и бюджетная поддержка не станут стимулом

Кредитная активность в стране останется низкой. Сдерживающим фактором выступает Нацбанк, который ужесточил условия кредитования. Помимо политики Нацбанка, на условия кредитования влияет рост рисков и неопределенности в экономике. Так, средняя ставка по рублевым рыночным кредитам в августе 2021 г. составила 13,3% – на 2,4 п.п. больше, чем в декабре 2020 г.





Бюджетная поддержка экономики сократится. По итогам года расходы бюджета, скорее всего, останутся ниже уровня 2020 г. (относительно ВВП) – в условиях ограниченных бюджетных резервов и больших объемов платежей по госдолгу в среднесрочной перспективе.





Беларусь на фоне других стран

ЕАБР ожидает увеличение ВВП региона своего присутствия (это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) на 4,2% в 2021 г. и на 2,8% в 2022 г. То есть рост региона в целом опередит рост экономики Беларуси.