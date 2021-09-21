«Это довольно необычное явление, ведь, как правило, во время уборки картофеля, цены на него в стране достигают минимальных значений. Да и в целом Беларусь известна как крупный экспортёр, а не импортёр картофеля», — пишут специалисты EastFruit.





Аналитики сообщают, что на прошлой неделе оптовые цены на картофель в Беларуси достигали $0,30 за кг и были выше, чем во всех остальных странах регионах, кроме России. Так в Молдове картофель продавался в 2 раза дешевле дешевле, в Украине – на 6-8 центов США за кг дешевле, а в Польше на 11-13 центов США дешевле, чем в Беларуси.





При этом в Беларуси картошку продают в среднем на 70% дороже, чем обычно осенью — в середине сентября оптовые покупатели в Беларуси платят за картофель $0,15-0,19 за кг.





«Очевидно, что главной причиной высоких цен на картофель являются опасения относительно объёмов его производства в 2021 году. Погодные условия не были благоприятными, и картофельные поля в Беларуси ощутили негативные последствия засухи, которая привела к снижению урожайности картофеля и его качества», — отметили эксперты.





Как сообщает Телеграф, крупнейшим поставщиком картофеля в Беларусь за первые 7 месяцев 2021 года стала Украина: из этой страны ввезли 15,5 тыс. тонн клубнеплодов. Кроме этого плоды закупали в России, Азербайджане, Северной Македонии, Египте и Германии.





А что говорят в Беларуси?

В Минсельхозпроде заяв� �и, что в 2021 году «в хозяйствах всех категорий ожидается производство картофеля на уровне 5,8 млн тонн».





В 2020 году в хозяйствах всех категорий собрано 5,2 млн тонн картофеля (при прогнозе 6,1 млн тонн). То есть планируется, что урожай картофеля в 2021 году может вырасти на 11,5%. Ой ли?!





Кстати, в Белгидромете в начале августа сообщали, что погодные условия для формирования урожая картофеля благоприятные.





«Прошедшие накануне дожди существенно улучшили влагообеспеченность картофеля в западной половине республики. В сочетании с установлением умеренного температурного режима в ближайшее время условия для формирования урожая картофеля на большей территории будут вполне благоприятными. Однако в юго-восточной части страны, где осадков выпало мало, сохраняющаяся почвенная засуха будет сдерживать рост клубней», — отмечали там.





Не угадали с прогнозом? Зарапортовались бравурными речами? Чем иначе объяснить, что Беларусь Осенью Импортирует Бульбу!!!!







