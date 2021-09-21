







(Белтелеком называют одним из объектов пятого пакета санкций). Как сообщают источники, рассматривается продажа белорусского МТС одной из турецких компаний. Вместе с МТС власти хотели бы продать и Белтелеком.





«Русские не против этой сделки, их уже настолько допекла эта белорусская история и вечное ожидание худшего, что они даже готовы помочь белорусам продаться, чтобы дальше им (мобильным оператором МТС) занимался кто-нибудь другой.





Сумма сделки сильно зависит от условий, на которых договорятся продавать — только белорусскую часть или белорусскую вместе с российской, или же с Белтелекомом впридачу или без него.





За белорусскую долю хотят 300 миллионов долларов, но это маловероятная сумма, так как продать актив в Беларуси уже очень сложно. Упрощает ситуацию то, что турки присутствуют на рынке, ведь Life принадлежит компании Turkcell», — сообщают изданию компетентные источники.





Напомним, вчера в МТС-Беларусь сменился директор. Многолетнего руководителя Владимира Карповича сменил Владислав Андрейченко — сын спикера парламента Владимира Андрейченко. Московские акционеры, равно как и менеджеры компании, узнали об этом назначении из сообщения БелТА.



