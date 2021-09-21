Стоимость корзины валют выросла впервые со 2 сентября, но в сравнении с началом месяца она подешевела на 0,20%.





Курс доллара подрос ещё на 0,0031 BYN до 2,5030 BYN/USD.





Доллар дорожает второй день и поднимается до максимума за 8 дней. За эти два дня американец подорожал на 0,0204 BYN, но ещё в пятницу белорусскому рублю не хватило всего 0,0016 BYN для того, чтобы курс доллара обвалился до минимума почти за 14 месяцев.





Курс евро вырос на 0,0077 BYN до 2,9341 BYN/EUR. Евро вместе с долларом укрепляется второй день, но его курс за это время поднялся всего на 0,0101 BYN.





Напомним, что до этого восемь торговых сессий завершились для евро без укреплений, а его курс за это время рухнул на 0,0654 BYN до минимума почти за 400 дней.





Курс российского рубля поднялся сразу на 0,0097 BYN до 3,4168 BYN/100 RUB и покинул минимум за 3,5 недели.





Московская биржа

Российский рубль сегодня немного отыгрывает вчерашние потери. Так, за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара снизился на 12 копеек до 73,2067 RUB/USD.





Средневзвешенный курс евро потерял всего 2 копейки до 85,86 RUB/EUR.