



Причём падение общей суммы депозитов физлиц идёт все эти шесть месяцев непрерывно. А за год снижение ощутимо не только в долларовом эквиваленте, но даже номинальное в белорусских рублях, не говоря уже о реальном падении – по покупательной способности, с учётом роста цен, пишет Инфобанк.





Так, исходя из валового объёма всех видов и во всех валютах депозитов физических лиц на конец месяца и численности населения, в среднем на 1 жителя приходилось депозитов:





в BYN-рублёвом эквиваленте:





август 2020 года – 2615BYN/чел.

август 2021 года – 2195BYN/чел.





в $-долларовом эквиваленте:





август 2020 года – 985 $/чел.

август 2021 года – 875 $/чел.





За год среднедушевое значение стало меньше:





в BYN-рублевом эквиваленте – на 420BYN/чел. (минус 18,3%)

в $-долларовом эквиваленте – на 110 $/чел. (минус 20,5%).





И это в сравнении с августом прошлого года, когда уже было вынесено много депозитов и произошла девальвация BYN-рубля на фоне начала политического кризиса.





Исторически рекордное BYN-значение номинального среднедушевого объёма депозитов населения в банках Беларуси было в марте 2020 года, перед ковид-кризисом и в момент девальвации, сильно поднявшей BYN-эквивалент валютных депозитов – 2875 BYN-экв. /чел.





А сегодняшний объём даже чисто номинально – это уровень 3,5-летней давности.





Но за это время – за 3,5 года – рост цен существенно понизил покупательную способность всей суммы депозитов. И поэтому реальное падение – еще глубже: в сопоставимых ценах, сегодняшний объём – такой же, что был 6 лет назад.





В долларовом же эквиваленте среднедушевая сумма – $875/чел. на конец августа 2021-го – наименьшая с сентября 2012-го: объем депозитов физлиц всех видов и во всех валютах упал, если считать в долларах, до минимума за 9 лет.





Поэтому банки и держат максимальные ставки по вкладам в рублях и особенно по валютным депозитам. Банкам нужны вклады.

Мало того, такая же среднедушевая сумма была ещё раньше: в феврале 2011-го (накануне знаменитого валютного кризиса того года), то есть 10,5 лет назад.





Но если смотреть в разрезе валюты вклада, то за последние 12 месяцев депозитов физлиц в белорусских рублях стало больше, а депозитов в иностранной валюте – намного меньше.





Среднедушевое значение депозитов физлиц в белорусских рублях (объём BYN-депозитов на душу населения Беларуси на конец месяца):





август 2020 года – 780BYN/чел.

август 2021 года – 825BYN/чел.





Среднедушевое значение депозитов физлиц в иностранной валюте (на конец месяца):





август 2020 года – 690 $/чел.

август 2021 года – 545 $/чел.





За год среднедушевое значение:





всех депозитов физлиц в белорусских рублях – стало больше на 55 BYN/чел. (+5,8%)





всех депозитов физлиц в иностранной валюте – стало меньше на 45 $/чел. (-21,0%).





Лучшая динамика в национальном секторе объясняется сверхвыгодностью BYN-вкладов и валютно-курсовой стабильностью, а также инфляционной поддержкой роста.





То же – и за период с начала года.





Если на всех депозитах (во всех валютах совокупно) денег населения в банках за период с начала года (с конца 2020-го по конец августа 2021-го) стало меньше:





в BYN-рублевом эквиваленте – на 9,06%

в $-долларовом эквиваленте – на 6,34%,





то в валютном разрезе падение за 8 месяцев 2021 года – только в иностранном секторе, и очень значительное. В то время как в национальном–наоборот, прирост.

За январь-август объем всех видов…





депозитов в белорусских рублях – увеличился на 4,30%

депозитов в иностранной валюте – уменьшился на 13,1%.





А если «копнуть еще глубже», то окажется, что общее падение произошло исключительно из-за сокращения на срочных вкладах в иностранной валюте (они в Беларуси в основном – долларовые).

В то время как на срочных BYN-рублевых – прирост, хотя образовался он полностью за счет рекапитализации начисленных процентов, то есть «чистого» притока новых денег туда нет. И это несмотря на то, что срочные BYN-вклады в этом году – супервыгодные.





Прирост ещё на переводных BYN-депозитах физлиц – на BYN-карт-счетах населения. Здесь, однако – прямая зависимость от номинального роста зарплат, а также от инфляции: нужно всё больше денег на расходы. Но и курсовая стабильность – не последняя причина роста.





За 8 месяцев (с конца 2020-го по конец августа 2021-го) на депозитах населения изменения сумм такие:





на переводных в национальной валюте – прирост на 4,88% (+139млнBYN)

на срочных в национальной валюте – прирост на 3,93% (+178млнBYN)

на переводных в иностранной валюте – падение на 1,64% (-20млн $)

на срочных в иностранной валюте – падение на 16,1% (-745млн $).





Итак, весь период бюджетно-финансового, валютно-курсового, общеэкономического и во внешней торговле улучшения, который длится уже шесть месяцев, идёт вынос населением денег из банков – объём депозитов физлиц уменьшается.





Хотя «по логике» должно быть наоборот: всеобщее улучшение всегда способствует росту.





Но в Беларуси плохая депозитная динамика – это прямое следствие всё продолжающегося политического кризиса с наихудшим за все годы внешнеполитическим положением, и тем более объявленных секторальных санкций. Что плодит в обществе негативные ожидания.





И то, что вынос вкладов населением идёт исключительно в валютном секторе – это прямое подтверждение тому, что причина этого выноса – чисто на плохих прогнозах относительно ближайшего будущего.





Ну а в других странах региона среднедушевой объём депозитов населения стал больше.





За первые 8 месяцев 2021 года объём депозитов населения в долларовом эквиваленте (в том числе из расчёта на душу населения) изменился так:





в Беларуси – сократился на 6,34% ($-55/чел.)





в Грузии – увеличился на 11,0% ($+165/чел.)





в Казахстане – увеличился на 12,7% ($+150/чел.)





в Молдове – увеличился на 5,34% ($+65/чел.)





в России – увеличился на 0,80% ($+15/чел.)





в Украине – увеличился на 5,99% ($+55/чел.).





И теперь объём депозитов населения в банках на душу населения в Беларуси выше только, чем в Украине. Но с такой динамикой не далёк тот час, когда и Украина окажется впереди. Хотя Нацбанк и вообще белорусские банки прилагают все усилия для возврата вкладчиков.





И Беларусь тогда станет страной с наименьшим объёмом депозитов населения в регионе на душу населения.