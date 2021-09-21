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"Белтелеком" тоже повышает тарифы

«Белтелеком» объявил о повышении в пределах 4% тарифов на услуги доступа в интернет с 1 октября.

Подорожание затронет все тарифные планы, кроме пакетных предложений «Ясна», «Семейный» и «Бизнес-кейс».

Так, теперь «Рекорд 10» вместо 19,8 рубля в месяц будет стоить 20,6, «Рекорд 25» — 22,62 вместо 21,8, «Рекорд 50 new» — 27 рублей вместо 26, а «Рекорд 200» — 45,45 рубля вместо 43,6.

Первым о повышении тарифов с 1 октября заявил провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1.

Накануне об этом же заявил и МТС.

Во всех случаях тарифы повышаются на 4%.


Неизвестно, какие именно операции могут запретить, но анонсируют сильнейший эффект.

Также есть информация, что пакет планируют принять в октябре.
Источник: telegraf.by
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