Подорожание затронет все тарифные планы, кроме пакетных предложений «Ясна», «Семейный» и «Бизнес-кейс».





Так, теперь «Рекорд 10» вместо 19,8 рубля в месяц будет стоить 20,6, «Рекорд 25» — 22,62 вместо 21,8, «Рекорд 50 new» — 27 рублей вместо 26, а «Рекорд 200» — 45,45 рубля вместо 43,6.





Первым о повышении тарифов с 1 октября заявил провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1.





Накануне об этом же заявил и МТС.





Во всех случаях тарифы повышаются на 4%.









Неизвестно, какие именно операции могут запретить, но анонсируют сильнейший эффект.





Также есть информация, что пакет планируют принять в октябре.