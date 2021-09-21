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Замахнулись: "Амкодор" планирует увеличить производство в четыре раза

Холдинг «Амкодор» планирует увеличить производство в четыре раза за три года.

Такая цель содержится в стратегии роста, утвержденной советом директоров ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» на 2021-23 годы, сообщает пресс-служба предприятия.

В стратегии также ставится цель достичь уровня производительности труда, которая позволит обеспечить холдингу лидерство по уровню зарплат в беларусской промышленности. 

Кроме того, планируется завершить переход на процессное управление и провести реинжиниринг бизнес-процессов на предприятии, дочерних и зависимых организациях холдинга.

Холдинг «Амкодор» сейчас объединяет 30 юрлиц, в том числе 21 завод в Беларуси, России, Узбекистане и Литве.
Источник: reform.by
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