Такая цель содержится в стратегии роста, утвержденной советом директоров ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» на 2021-23 годы, сообщает пресс-служба предприятия.





В стратегии также ставится цель достичь уровня производительности труда, которая позволит обеспечить холдингу лидерство по уровню зарплат в беларусской промышленности.





Кроме того, планируется завершить переход на процессное управление и провести реинжиниринг бизнес-процессов на предприятии, дочерних и зависимых организациях холдинга.





Холдинг «Амкодор» сейчас объединяет 30 юрлиц, в том числе 21 завод в Беларуси, России, Узбекистане и Литве.