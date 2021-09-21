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Система налогообложения в Беларуси изменится к 2023 году. Какие нововведения будут приняты

Об этом шла речь на встрече представителей Минфина и экономики с предпринимателями и бизнес-союзами.

Система налогообложения в Беларуси изменится к 2023 году. Какие нововведения будут приняты
Об этом  сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на телеканал СТВ.
В рамках круглого стола были затронуты темы изменений в системе налогообложения, а также вопросы трансформации малого бизнеса. Самая главная задача — упростить ведение деятельности для предпринимателей, создать условия для налогоплательщиков. Кроме того, немаловажно переработать режимы налогообложения таким образом, чтобы они были понятными и простыми в администрировании.

По словам генерального директора производственной компании Петра Рабицкого, методика взаимодействия должна быть связана с выходом услуг и продукции на экспорт. Для этого необходимо создавать и предлагать инновационные товары.

— Мы должны у себя прокачать от начала до конца ту методику, систему ведения какого-то бизнеса, направления из него и выдавать это на экспорт, — подчеркнул эксперт.

Новые подходы к налоговой системе в Беларуси планируют ввести к 2023 г. По мнению специалистов, сумма отчислений по налогам должна соизмеряться с заработанными средствами. Поэтому нововведения будут направлены на установление градации между малым и средним бизнесом, а также на стимулирование экономической деятельности.
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