







Как сообщает ТАСС, в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до конца года разработать план адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу.





«Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и это уже новая реальность. Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива: нефти, газа, угля», - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.





План радикальной перестройки российской экономики, которая получает от продажи углеводородов каждый второй доллар экспортной выручки, должен быть разработан в течение трех месяцев.





Руководить процессом поручено первому вице-премьеру Андрею Белоусову - бывшему помощнику президента по экономике, который считается «идеологом» кремлевского Госплана и автором национальных проектов.





Нужно «оценить все риски и вызовы, которые стоят перед страной», заявил Мишустин.





«От точности нашего прогноза будет во многом зависеть успешность достижения национальных целей развития, которые определил президент на ближайшие 10 лет», - добавил он.





По данным ЦБ РФ, в первом полугодии 2021 года нефть, газ и нефтепродукты принесли в Россию 99,7 млрд долларов - 49% от экспортных доходов. В прошлом году это было 150 млрд долларов (40%), в 2019-м - 238 млрд долларов (56%), в 2018-м - 262 млрд (59%).