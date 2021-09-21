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Суд обязал Польшу к ежедневному штрафу в полмиллиона евро

Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу по €500 тыс. за каждый день нарушения постановления суда ЕС по прекращению добычи угля на шахте "Туров".

 Об этом говорится в решении суда.

"Такая мера представляется необходимой для повышения эффективности временных мер, принятых в постановлении от 21 мая 2021 года [о прекращении добычи на шахте "Туров"], и для того, чтобы не позволить стране ЕС задерживать приведение своего поведения в соответствие с этим приказом", - цитирует ТАСС постановление суда.

В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу. Польша этот вердикт выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности страны.
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