Для Беларуси эта новость примечательна тем, что именно через ПНТ планируется переваливать значительную долю белорусских нефтепродуктов, пишет Ежедневник.





Соглашение, на основании которого сейчас начинается обновление терминала, было подписано в 2019 году на Петербургском Международном экономическом форуме. В феврале 2021 года проекту был присвоен статус стратегического инвестиционного проекта, а компании - статус стратегического инвестора города.





На первом этапе в строительство будет вложено 5 млрд российских рублей, затем еще около 10 млрд, сообщила администрация Санкт-Петербурга.





«К 2025 году Петербургский нефтяной терминал станет не только одним из самых мощных предприятий на Балтике, но и более экологичным и безопасным», – сказал губернатор Александр Беглов после церемонии закладки нового комплекса.





Вместо хранилищ старого образца будут построены современные резервуары с двойными стенами. Хранение нефтепродуктов станет абсолютно герметичным и исключит риски возможных разливов нефтепродуктов, говорится в сообщении ПНТ.





Беглов подчеркнул, что в январе этого года Владимир Путин поручил создать условия для обработки 100% нефтепродуктов, которые Беларусь экспортирует через российские морские порты. «Порт Петербургского нефтяного терминала может стать ведущим в сотрудничестве наших стран», – отметил губернатор.





Россия и Беларусь 19 февраля 2021 года заключили межправительственное соглашение о перевалке в российских портах на Балтике белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн мазута, бензина и масел в 2021-2023 годах. Документ предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. В случае, если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.





Позже стало известно, что Беларусь гарантированно перевалит в 2021 году не менее 2 млн тонн нефтепродуктов через порты РФ.





16 августа министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко сообщил, что Беларусь за прошедшее время перевезла через российские порты порядка 1 млн тонн нефтепродуктов.





Ранее сообщалось, что через ПНТ гарантированный объем поставок в 2021 году должен составить 680 тыс. тонн мазута и 130 тыс. тонн смесевого масла.





Получить комментарий в Минтрансе Беларуси и ПНТ не удалось.

Чем примечателен терминал?

Петербургский нефтяной терминал основан в 1995 году. Это один из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе и одна из крупнейших стивидорных компаний Большого порта Санкт‑Петербург. Пропускная способность ПНТ составляет 10 млн тонн в год. В 2020 году было отгружено 9,2 млн тонн нефтепродуктов. Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании, по итогам первого полугодия этого года наблюдается 6% снижение грузооборота терминала по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем перевалки нефтепродуктов за первые 6 месяцев 2021 года составил 4,3 млн тонн.





Сейчас терминалом управляет и владеет Михаил Скигин. Это сын Дмитрия Скигина, который изначально занимался развитием ПНТ. По данным российских СМИ, Скигин-старший контролировал терминал вместе с Ильей Трабером, известным криминальным авторитетом, которого испанская полиция объявляла в розыск как члена Тамбовско-Малышевской преступной группировки.





Михаил Скигин настаивает на том, что его отец никогда не был «человеком Трабера» и после 2000 года разделил с ним бизнес и перестал быть его компаньоном и с тех пор, по словам Скигина-младшего, ни Трабер, ни его представители в бизнесе его отца не участвовали.





В 2003 году Дмитрий Скигин скончался в Ницце от онкологического заболевания. Бизнес отошел его наследникам.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал «Новой газете», что Владимир Путин во время работы в мэрии Петербурга общался со Скигиным и Трабером: «[Они] в свое время работали в Санкт-Петербурге над проектом по строительству нефтеналивного терминала, в связи с чем неоднократно официально обращались к руководству мэрии Санкт-Петербурга».





Между тем, Михаил Скигин уверяет, что видел Путина только на экране телевизора.