Что за терминал, через который Путин предложил переваливать белорусские нефтепродукты
На днях был дан старт модернизации Петербургского нефтяного терминала.
Для Беларуси эта новость примечательна тем, что именно через ПНТ планируется переваливать значительную долю белорусских нефтепродуктов, пишет Ежедневник.
Соглашение, на основании которого сейчас начинается обновление терминала, было подписано в 2019 году на Петербургском Международном экономическом форуме. В феврале 2021 года проекту был присвоен статус стратегического инвестиционного проекта, а компании - статус стратегического инвестора города.
На первом этапе в строительство будет вложено 5 млрд российских рублей, затем еще около 10 млрд, сообщила администрация Санкт-Петербурга.
«К 2025 году Петербургский нефтяной терминал станет не только одним из самых мощных предприятий на Балтике, но и более экологичным и безопасным», – сказал губернатор Александр Беглов после церемонии закладки нового комплекса.
Вместо хранилищ старого образца будут построены современные резервуары с двойными стенами. Хранение нефтепродуктов станет абсолютно герметичным и исключит риски возможных разливов нефтепродуктов, говорится в сообщении ПНТ.
Беглов подчеркнул, что в январе этого года Владимир Путин поручил создать условия для обработки 100% нефтепродуктов, которые Беларусь экспортирует через российские морские порты. «Порт Петербургского нефтяного терминала может стать ведущим в сотрудничестве наших стран», – отметил губернатор.
Россия и Беларусь 19 февраля 2021 года заключили межправительственное соглашение о перевалке в российских портах на Балтике белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн мазута, бензина и масел в 2021-2023 годах. Документ предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. В случае, если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.
Позже стало известно, что Беларусь гарантированно перевалит в 2021 году не менее 2 млн тонн нефтепродуктов через порты РФ.
16 августа министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко сообщил, что Беларусь за прошедшее время перевезла через российские порты порядка 1 млн тонн нефтепродуктов.
Ранее сообщалось, что через ПНТ гарантированный объем поставок в 2021 году должен составить 680 тыс. тонн мазута и 130 тыс. тонн смесевого масла.
Получить комментарий в Минтрансе Беларуси и ПНТ не удалось.
Чем примечателен терминал?
Петербургский нефтяной терминал основан в 1995 году. Это один из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе и одна из крупнейших стивидорных компаний Большого порта Санкт‑Петербург. Пропускная способность ПНТ составляет 10 млн тонн в год. В 2020 году было отгружено 9,2 млн тонн нефтепродуктов. Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании, по итогам первого полугодия этого года наблюдается 6% снижение грузооборота терминала по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем перевалки нефтепродуктов за первые 6 месяцев 2021 года составил 4,3 млн тонн.
Сейчас терминалом управляет и владеет Михаил Скигин. Это сын Дмитрия Скигина, который изначально занимался развитием ПНТ. По данным российских СМИ, Скигин-старший контролировал терминал вместе с Ильей Трабером, известным криминальным авторитетом, которого испанская полиция объявляла в розыск как члена Тамбовско-Малышевской преступной группировки.
Михаил Скигин настаивает на том, что его отец никогда не был «человеком Трабера» и после 2000 года разделил с ним бизнес и перестал быть его компаньоном и с тех пор, по словам Скигина-младшего, ни Трабер, ни его представители в бизнесе его отца не участвовали.
В 2003 году Дмитрий Скигин скончался в Ницце от онкологического заболевания. Бизнес отошел его наследникам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал «Новой газете», что Владимир Путин во время работы в мэрии Петербурга общался со Скигиным и Трабером: «[Они] в свое время работали в Санкт-Петербурге над проектом по строительству нефтеналивного терминала, в связи с чем неоднократно официально обращались к руководству мэрии Санкт-Петербурга».
Между тем, Михаил Скигин уверяет, что видел Путина только на экране телевизора.
08:19 21/09/2021
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