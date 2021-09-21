



BANTgo делает сервис экологичной доставки для кафе и ресторанов. Один из сооснователей стартапа Сергей Жильцов отмечает, что их инновации — не только в использовании микроэлекторомобилей, но и в бизнес-модели, которая является альтернативой Uber Eats и другим «убероидам».





Сервис работает по запросу и подписке: вы заказываете еду в ресторане, а курьеры доставляют заказ на брендированных микроэлектрокарах. Машины оснащены наружными дисплеями — и под каждый заказ на них транслируется реклама заведения. Основатели считают, что мобильная оффлайн реклама значительно повышает конверсию и такое привлечение клиентов обходится бизнесу дешевле.





Кроме того, стартап предоставляет услугу приёма материалов в переработку — упаковочной тары, пластиковой посуды, батареек и даже небольшой электроники: всё это можно передать курьеру, когда тот приедет с очередным заказом из кафе.





Также ребята высказываются за использование многоразовой посуды в доставке еды. Они уверены, что таким образом реализуют «waste management for individuals» и усилят социальный эффект.





О BANTgo много говорили год назад — на тот момент как о беларуском стартапе. Onliner писал, что стартаперы «планируют сервис по аренде миниэлектромобилей для коммунальных служб и операторов доставки».





Электрокары предполагалось сдавать в аренду частному бизнесу и городским службам, объединив сервис с моби ьным приложением собственной разработки. «Конечная цель — убрать с городских улиц коммунальные и коммерческие автомобили на ископаемом топливе». А само приложение нужно было для заказа машины.





Но бизнес и чиновники не проявили большого интереса к проекту, поэтому ребята сделали пивот, создали новое юрлицо в Эстонии и привлекли ещё одного сооснователя из США.





— Да, про нас много писали, но не совсем про то, что мы делаем фактически. Речь не о производстве микроЕВ, — рассказывает Сергей.

К сожалению, наш рынок не готов для внедрения экологических решений как с точки зрения потребителей, так и инвестирования в разработку, особенно если в проекте есть железная составляющая (в случае с BANTgo это разработанный стартаперами чип управления функциями сервиса на транспортном средстве — прим. ред.).





Сейчас схема работы у BANTgo такая: ребята берут готовые микрокары в лизинг, снабжают их своими чипами и дисплеями и предоставляют готовую бизнес-единицу «микрокар + курьер». Над решением работали с августа прошлого года.





Схему тестировали всю прошлую зиму в Гродно, курьером был в том числе сам Сергей.





Летом работу в Беларуси свернули — ребята переезжают в Таллин, через 2 месяца запускаются, и уже сейчас есть договорённость с тремя вегетарианскими ресторанами, обслуживать которые будут 5 машин.





Планы Сергей Жильцов описывает так:





в 2021 году завершить тестирование техпрототипа — экрана, чипа и управляющего ПО;





открыть в Эстонии R&D-центр на 20 сотрудников;





создать первую «ячейку» в Европе — 50 микрокаров + 100 курьеров;





со следующего года — масштабировать бизнес.





В Беларуси останется бэк-офис, который будет поддерживать R&D-центр в Эстонии.