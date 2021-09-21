BANTgo — доставка электрокарами — переехал из Гродно в Таллин и привлёк первые инвестиции
Эстонский стартап BANTgo с беларускими основателями привлёк первый чек на 50 тысяч долларов из pre-seed раунда в 450 тысяч. Оценка стартапа составляет 4,5 миллиона долларов.
BANTgo делает сервис экологичной доставки для кафе и ресторанов. Один из сооснователей стартапа Сергей Жильцов отмечает, что их инновации — не только в использовании микроэлекторомобилей, но и в бизнес-модели, которая является альтернативой Uber Eats и другим «убероидам».
Сервис работает по запросу и подписке: вы заказываете еду в ресторане, а курьеры доставляют заказ на брендированных микроэлектрокарах. Машины оснащены наружными дисплеями — и под каждый заказ на них транслируется реклама заведения. Основатели считают, что мобильная оффлайн реклама значительно повышает конверсию и такое привлечение клиентов обходится бизнесу дешевле.
Кроме того, стартап предоставляет услугу приёма материалов в переработку — упаковочной тары, пластиковой посуды, батареек и даже небольшой электроники: всё это можно передать курьеру, когда тот приедет с очередным заказом из кафе.
Также ребята высказываются за использование многоразовой посуды в доставке еды. Они уверены, что таким образом реализуют «waste management for individuals» и усилят социальный эффект.
О BANTgo много говорили год назад — на тот момент как о беларуском стартапе. Onliner писал, что стартаперы «планируют сервис по аренде миниэлектромобилей для коммунальных служб и операторов доставки».
Электрокары предполагалось сдавать в аренду частному бизнесу и городским службам, объединив сервис с моби ьным приложением собственной разработки. «Конечная цель — убрать с городских улиц коммунальные и коммерческие автомобили на ископаемом топливе». А само приложение нужно было для заказа машины.
Но бизнес и чиновники не проявили большого интереса к проекту, поэтому ребята сделали пивот, создали новое юрлицо в Эстонии и привлекли ещё одного сооснователя из США.
— Да, про нас много писали, но не совсем про то, что мы делаем фактически. Речь не о производстве микроЕВ, — рассказывает Сергей.
К сожалению, наш рынок не готов для внедрения экологических решений как с точки зрения потребителей, так и инвестирования в разработку, особенно если в проекте есть железная составляющая (в случае с BANTgo это разработанный стартаперами чип управления функциями сервиса на транспортном средстве — прим. ред.).
Сейчас схема работы у BANTgo такая: ребята берут готовые микрокары в лизинг, снабжают их своими чипами и дисплеями и предоставляют готовую бизнес-единицу «микрокар + курьер». Над решением работали с августа прошлого года.
Схему тестировали всю прошлую зиму в Гродно, курьером был в том числе сам Сергей.
Летом работу в Беларуси свернули — ребята переезжают в Таллин, через 2 месяца запускаются, и уже сейчас есть договорённость с тремя вегетарианскими ресторанами, обслуживать которые будут 5 машин.
Планы Сергей Жильцов описывает так:
в 2021 году завершить тестирование техпрототипа — экрана, чипа и управляющего ПО;
открыть в Эстонии R&D-центр на 20 сотрудников;
создать первую «ячейку» в Европе — 50 микрокаров + 100 курьеров;
со следующего года — масштабировать бизнес.
В Беларуси останется бэк-офис, который будет поддерживать R&D-центр в Эстонии.
08:08 21/09/2021
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