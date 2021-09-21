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Минэнерго прокомментировало информацию об импорте Беларусью российской электроэнергии

Министерство энергетики прокомментировало информацию об импорте Беларусью российской электроэнергии.

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"Импорт российской электроэнергии - это дополнительная мера для обеспечения надежности электроснабжения накануне осенне-зимнего периода. В стране уже наблюдается некоторый рост электропотребления в условиях, когда температурный режим понижается. Импорт осуществляется исходя из экономической целесообразности, и в данном случае он экономически обоснован", - рассказали в пресс-службе.

Всего за сентябрь в Беларусь планируется импортировать из России примерно 300 млн кВт.ч электроэнергии. 
"В октябре закупок российской электроэнергии не планируется", - проинформировали в Минэнерго
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