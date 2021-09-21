Дмитрий Крук во время конференции «Белорусско-российского экспертного диалога». – Ковидная рецессия оказалась очень скоромной и по международным меркам, «Сегодня, если мы смотрим на белорусскую экономику в моменте, то все выглядит достаточно привлекательно, – прокомментировал ситуацию в белорусской экономике старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROCво время конференции «Белорусско-российского экспертного диалога». – Ковидная рецессия оказалась очень скоромной и по международным меркам, пишет ej.by И даже если мы сравним Беларусь саму с собой образца 2015-2016 годов, когда в стране был кризис, то спад в результате ковида был преодолен горазд быстрее, чем пять лет назад».





Экономист обратил внимание, что сегодня Беларусь находится, по крайней мере по итогам второго квартала, в фазе роста.





«В начале года, если судить по прогнозам подавляющего числа экономистов, никто из них такого стремительного роста не ожидал. И нужно признать, что этот рост достаточно высокий. Почему?», – спросил экономист.





По словам Дмитрия Крука, этот рост в экономической среде прозвали как «внешнеторговое чудо».





«То, что происходит в последние восемь-девять месяцев белорусской экономике – это в принципе нестандартная ситуация, – пояснил он. – Мы видим очень быстрый рост экспорта, даже существенно превышен предковидный объем. И всему этому еще сопутствует отставание импорта, что тоже весьма нестандартно для нашей страны, так как многие белорусские производства, как известно, импортоемкие».





Эксперт заметил, что данный рост объясняется преимущественно внешними обстоятельствами.

Уязвимые места

Несмотря на существующий рост, многие вещи все равно вызывают серьезные опасения, обратил внимание Дмитрий Крук и указал на наиболее уязвимые места в белорусской экономике.





«О чем стоит сегодня тревожиться? Первое, это о ценовой стабильности и уровне инфляционных ожиданий, а также о состоянии ликвидности в иностранной валюте, главным образом в банковской системе», – считает эксперт.





Дмитрий Крук отдельно остановился на этих проблемах. Он заметил, что, с одной стороны, растущие цены – это глобальный тренд во многих странах.





«Но берусь утверждать, что в Беларуси эта тенденция гораздо более опасна, поскольку способность нашего Нацбанка подчинить инфляцию в среднесрочном периоде выглядит весьма сомнительно. И одна из причин этого в низкой степени доверия», – сказал экономист.





«Можно даже говорить о тотальном недоверии, как к экономической политике, так и к национальной валюте и банковской системе, что является одним из элементов бурного роста инфляционных ожиданий. Это потенциально создает предпосылки для инфляционной спирали для нарушений в области ценовой и финансовой стабильности», – добавил он.





Состояние ликвидности в иностранной валюте – это одна из главных болевых точек для сегодняшней белорусской экономики. В основе этого опять-таки лежит поведение населения. Уже в течение полугода, напомнил эксперт, а особенно эта тенденция усилилась на фоне политического кризиса и санкций, идет значительный отток депозитов из банковской системы, прежде всего в иностранной валюте.





«Грубо говоря, люди складывают свои деньги под матрас. И очень серьезно ухудшает ситуацию в данной сфере», – рассказал он.

Впереди – рецессия?

Дмитрий Крук подчеркнул: ситуацию в экономике нельзя рассматривать лишь в моменте. Нужно помнить о долгосрочном фоне, несмотря на неплохую краткосрочную ситуацию.





На его взгляд, многочисленные проблемы уязвимости белорусской экономики по-прежнему актуальны.





«Уже практически десятилетие длится стагнация. Тот рост, который нивелирует экономика, не в состоянии поддерживать даже стабильный уровень благосостояния по отношению с соседними странами. Это само по себе запускает многие негативные тенденции», – заключил эксперт и заметил, что есть риск сползания в рецессию в следующем, 2022 году.



