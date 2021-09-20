



Поставки идут в "довольно крупных" объемах, отметила она. Тем не менее, общий прогноз экспорта электроэнергии по итогам 2021 г. сохраняется на уровне 19 млрд кВт.ч, сказала Панина.





"Я бы пока оставила прогноз 19 млрд кВт.ч, потому что сейчас, конкретно в сентябре снизилась поставка в Балтию, но поставляем в Беларусь. У нас появилась возможность. У нас достаточно крупная идёт поставка", - поделилась с журналистами Панина.





На сегодня поставки в Беларусь составляют до 1000 МВт. Минимальная 325 МВт, максимальна 1000 МВт, привела она данные.





"Достаточно долго они не брали ничего. С конца августа (начались поставки - ИФ). Сначала была значительно меньше поставка. Соответсвенно, сейчас она достаточно значимая", - заявила Панина.





"Пока не понимаем (сколько по году составит поставка - Прим.). Пока не прогнозируем", - добавила топ-менеджер "Интер РАО".





Говоря о поставках в другие регионы, Панина отметила, что объемы экспорта в Финляндию, основной зарубежный рынок компании, сейчас в два раза превышают объемы прошлого года.