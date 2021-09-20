



Итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей как белорусско-польского, так и украинского транзитных коридоров сказываются на цене газа на спотовом рынке, а также на стоимости акций «Газпрома».





В итоге стоимость газа в Европе вновь превысила $900 за 1000 кубометров, прибавив с начала торгов в понедельник, 20 сентября, более $100.





На фоне либерализации европейского газового рынка долгосрочные договоры на транзит заменило прозрачное аукционное бронирование. С одной стороны, это помогает исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей. Но с другой — компании бронируют только тот объем мощностей, который им необходим.





В этом году «Газпром» регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину до 15 млн кубометров в сутки, а на сентябрь забронировал лишь 650 тыс. кубометров. На польском участке газопровода Ямал — Европа забронировано 31,4 млн кубометров в сутки из предложенных 89 млн кубометров.