Упс! «Газпром» выкупил лишь треть транзитной мощности через Беларусь
«Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итоги аукционов бронирования на октябрь. Кроме того, российская компания выкупила лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода Ямал — Европа, который проходит через Беларусь.
Итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей как белорусско-польского, так и украинского транзитных коридоров сказываются на цене газа на спотовом рынке, а также на стоимости акций «Газпрома».
В итоге стоимость газа в Европе вновь превысила $900 за 1000 кубометров, прибавив с начала торгов в понедельник, 20 сентября, более $100.
На фоне либерализации европейского газового рынка долгосрочные договоры на транзит заменило прозрачное аукционное бронирование. С одной стороны, это помогает исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей. Но с другой — компании бронируют только тот объем мощностей, который им необходим.
В этом году «Газпром» регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину до 15 млн кубометров в сутки, а на сентябрь забронировал лишь 650 тыс. кубометров. На польском участке газопровода Ямал — Европа забронировано 31,4 млн кубометров в сутки из предложенных 89 млн кубометров.
19:14 20/09/2021
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