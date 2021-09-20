Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,98, АИ-95-К5-Евро – Br2,08, АИ-98-К5-Евро – Br2,30, ДТ – Br2,08.





Прошлый раз топливо подорожало неделю назад. Нынешнее подорожание уже 27 по счету. То есть с начала года цены увеличились на 27 копеек





Увеличение цен "Белнефтехим" в этот раз объясняет "продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 17 сентября достигло $73 за баррель и по сравнению с уровнем января 2021 года выросло на 33%".





"Цены с начала года увеличены на 14,7%", - отметили в концерне.