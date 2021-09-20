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Продовольственное эмбарго в России продлено еще на год

В России продлено продовольственное эмбарго и другие специальные экономические меры, принятые в 2014 году в ответ на санкции Запада.

Соответствующий указ опубликован на российском портале правовой информации.

Эмбарго предполагает запрет на поставки в Россию молочной и мясной продукции из стран, которые ввели против нее санкции, ряда наименований овощей и фруктов, рыбы и рыбной продукции.

Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина. В декабре 2020 года продэмбарго было распространено на Великобританию, вышедшую из ЕС.

Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года, а затем продление стало ежегодным. Сначала под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С октября 2017 года было запрещено ввозить живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животное масло.

С 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента продукция из "санкционных" стран подлежит уничтожению.
Источник: belmarket.by
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