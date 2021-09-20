



В рамках сделки MY.GAMES выплачивает более 2 млн долларов на закрытии, а также отсроченный платеж, размер которого будет определен в зависимости от показателей бизнеса, сообщается на сайте компании.





Офис Mamboo находится в Минске, в команде — 35 человек. Сегодня в портфолио беларусского разработчика больше 30 проектов, самый популярный из которых игра Shift Race, которая за первые три месяца после релиза достигла 15 млн установок.





В октябре прошлого года MY.GAMES уже инвестировали в проекты беларусской компании, сумма инвестиций не сообщается.