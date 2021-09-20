Mail.ru купила беларуского разработчика игр Mamboo games
Игровое подразделение mail.ru стало обладателем контрольного пакета акций беларусского разработчика Mamboo games.
В рамках сделки MY.GAMES выплачивает более 2 млн долларов на закрытии, а также отсроченный платеж, размер которого будет определен в зависимости от показателей бизнеса, сообщается на сайте компании.
Офис Mamboo находится в Минске, в команде — 35 человек. Сегодня в портфолио беларусского разработчика больше 30 проектов, самый популярный из которых игра Shift Race, которая за первые три месяца после релиза достигла 15 млн установок.
В октябре прошлого года MY.GAMES уже инвестировали в проекты беларусской компании, сумма инвестиций не сообщается.
Источник: reform.by
16:12 20/09/2021
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