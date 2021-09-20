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Доллар резко подорожал на бирже

Торги в понедельник на БВФБ завершились ростом доллара и евро, но существенное ослабление российского рубля позволило сохранить без изменений стоимость корзины валют.

С начала сентября белорусский рубль подорожал к валютной корзине на 0,43%, а с начала года на 3,62%.

Курс доллара бодренько рванул вверх сразу на 0,0173 BYN до 2,4999 BYN/USD, покинув минимум за 100 дней.

Напомним, что по итогам торгов в пятницу белорусскому рублю не хватило лишь 0,0016 BYN, чтобы отбросить доллар на минимум почти за 400 дней (более года).

Курс евро подрос на 0,0024 BYN до 2,9264 BYN/EUR и покинул минимум за 1 год и 1 месяц.

За предыдущие восемь дней торгов евро ни разу не смог подорожать и потерял 0,0654 BYN.

Курс российского рубля обвалился сразу на 0,0155 BYN до 3,4071 BYN/100 RUB до минимума за 24 дня.

Итоги прошедшей недели 13-17 сентября 2021 на валютном рынке Беларуси

Вторую неделю подряд белорусский рубль дорожает сразу ко всем валютам:

курс доллара −0,0173 BYN (−0,69%);
курс евро −0,0364 BYN (−1,23%);
курс российского рубля −0,0130 BYN (−0,38%);
корзина валют −0,63%.

Московская биржа

Российский рубль резко девальвировался к доллару. Так, к 11-30 на Мосбирже средневзвешенный курс доллара подскочил сразу на 77 копеек до 73,3315 RUB/USD.

Средневзвешенный курс евро поднялся на 40 копеек до 85,8614 RUB/EUR и оставил минимум за 14,5 месяца.

Итоги минувшей недели 13-17 сентября 2021 на валютном рынке России

Российский рубль уже третью неделю подряд укрепляется и к доллару, и к евро:

курс доллара −0,1998 RUB (−0,27%);
курс евро −0,6864 RUB (−0,80%);
Источник: select.by
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