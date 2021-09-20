"Перспективы экономики Беларуси хрупкие, и страна остается в состоянии затяжного политического кризиса после спорных президентских выборов в августе 2020 года. Несмотря на восстановление в этом году, мы прогнозируем, что экономика страны сократится на 0,7% в 2022 году, поскольку международные санкции вступят в силу полностью", - говорится в пресс-релизе S&P.





С другой стороны, краткосрочные риски внешней ликвидности позволит существенно снизить материально-техническая и финансовая поддержка от России в сочетании с недавним выделением средств МВФ на $0,9 млрд в рамках глобального распределения специальных прав заимствования (SDR), отмечается в сообщении.





Так, по данным агентства, Беларусь и Россия "снова близки к новому соглашению о ссуде, при этом первый транш будет выделен в ближайшие несколько месяцев". В сообщении отмечается, что правительство России рассматривает возможность предоставления кредита в размере $0,63 млрд, чтобы частично компенсировать убытки Беларуси от налогового маневра в нефтяной сфере РФ, который ранее фактически сократил субсидии для Беларуси.





"В случае предоставления это финансирование в целом покроет потребности правительства во внешнем рефинансировании в 2022 и 2023 годах, которые составят $1,7 млрд и $2,8 млрд соответственно. В государственном долге преобладают официальные кредиты от России и контролируемых Россией организаций (около 50% от общей суммы) и Китая (около 13%)", - отмечают эксперты агентства.





"Негативный" прогноз по рейтингу Беларуси "указывает на риск того, что международные санкции и затяжной политический кризис могут повлиять на экономику, платежный баланс и бюджет страны в большей степени, чем мы ожидаем в следующие 12 месяцев", - отмечают эксперты S&P.





Прогноз также учитывает вероятность того, что своевременная финансовая поддержка Беларуси со стороны России может стать менее предсказуемой, возможно, из-за более строгих условий, выполнение которых может оказаться сложным для Минска в некоторых случаях.





Агентство не исключает понижения рейтинга Беларуси в том случае, если финансовая поддержка из России окажется недостаточной или станет менее ожидаемой.





Снижение рейтинга страны возможно также в случае, если существующие и возможные новые международные санкции приведут к более серьезным последствиям для ее макроэкономических перспектив, чем S&P прогнозирует в настоящее время.





По прогнозу S&P, экономика Беларуси в 2021 году может вырасти на 2%, однако в следующем году эксперты агентства ожидают ее снижение на 0,7% в связи с западными санкциями.





"Мы ожидаем, что в 2022 году экономика сократится на 0,7% из-за сокращения экспорта, а также сокращения внутреннего спроса. Экспорт пострадает от нескольких раундов секторальных санкций, введенных, в частности, ЕС, Великобританией и США, которые нацелены на широкий спектр ключевых экспортных товаров страны, включая нефть и калийные продукты", - говорится в пресс-релизе.





В то же время, агентство констатирует, что влияние существующих санкций будет смягчено их структурой, которая пока не затрагивает ряд ключевых для Беларуси экспортных позиций (в частности, при торговле хлоркалием и нефтепродуктами).





Эксперты также считают вероятным, что Минск сможет смягчить воздействие санкций, перенаправляя экспорт из ЕС на другие рынки и логистические центры, прежде всего в Россию. "Похоже, что транспортная инфраструктура и емкость рынка России, скорее всего, смогут удовлетворить, по крайней мере, часть этих потоков, смягчая воздействие санкций", - говорится в пресс-релизе.





Агентство подчеркивает неопределенность своего макропрогноза по Беларуси с учетом сохраняющейся политической ситуации в стране.





"Как никогда раньше, наши экономические прогнозы по-прежнему подвержены высокой степени неопределенности. Это связано с влиянием международных санкций на затяжной политический кризис, который, вероятно, скажется на доверии внутренних инвесторов и потребителей", - говорится в пресс-релизе.







