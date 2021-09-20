С таким заявлением выступил глава российского Сбербанка Герман Грефа в издании "Российская газета", который отметил негативные последствия для России в реализации программы углеводного налога и так называемого Greendeal.





1. Предполагаемые последствия для России к 2050 году от энергоперехода — это падение энергетического экспорта на $179 миллиардов к 2035 году, к 2050 — на $192 миллиарда.





2. Потенциальное падение производства к 2050 году нефти и газового конденсата в России составит 72%, газа — 52%, энергетического угля — 90%.





3. Потенциальный ущерб ВВП составит 7,7% к 2035 году 5 триллионов рублей нефтегазовых доходов может потерять бюджет, а падение реальных доходов населения составит до 14%.





Изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды представляют собой серьезную угрозу для Европы и мира. Чтобы преодолеть эти проблемы, Европейский зеленый курс превратит ЕС в современную, ресурсоэффективную и конкурентоспособную экономику, обеспечивая отсутствие чистых выбросов парниковых газов к 2050 году. 14 июля Европейская комиссия приняла ряд предложений по приведению политики ЕС в области климата, энергетики, транспорта и налогообложения для сокращения чистых выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года. Достижение этих сокращений выбросов в следующем десятилетии имеет решающее значение для того, чтобы Европа стала первым в мире климатически нейтральным континентом.







