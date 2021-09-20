Предприниматель Петр Кашубский подался в бега, но был арестован и отправлен в Варшаву / Agencja Gazeta





На 29 сентября назначена дата первого слушания по делу Петра Кашубского — его будут судить в Варшаве за уклонение от уплаты налогов, сообщает Gazeta Wyborcza.





Журналисты прозвали Кашубского "самым молодым польским миллионером". В 2013 году, когда Петру исполнился 21 год, он заработал состояние на продаже отбеливателя для зубов WhiteTime. Позже Кашубский открыл клинику эстетической медицины и занялся другим делом — продажей пищевых добавок и товаров для похудения.





В 2015 году бизнесом Кашубского заинтересовались следователи. По их версии, Кашубский вместе со своим деловым партнером обманул сотни тысяч человек. Некоторые из товаров, которыми он торговал, оказались малоэффективными и даже вредными для здоровья.





Кашубского также подозревают в уклонении от уплаты налогов в 2014-2015 годах. В результате госбюджет понес убытки в размере более 3 миллионов злотых (более 1,9 миллиона рублей).





Предприниматель бежал из страны, но был арестован в Вене (Австрия) и экстрадирован в Польшу. Ему грозят лишение свободы на срок до 10 лет и большой штраф.





Кашубский своей вины не признает, пишет Еврорадио.



