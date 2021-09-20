Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет - 15 минут
Электрический самолет Spirit of Innovation от компании Rolls-Royce совершил свой первый полет в небе.
Полет длился 15 минут в среду в графстве Уилтшир, что на юге Англии. Отмечается, что первый полет планировался еще более года назад, однако был выполнен только сейчас, сообщает New Atlas.
В планах компании на ближайшее будущее совершить полет, во время которого электрическое воздушное судно Spirit of Innovation сможет набрать скорость свыше 480 км в час.
«Первый полет Spirit of Innovation - это большое достижение для команды компании Rolls-Royce. Мы сосредоточены на достижении технологических прорывов, не
08:44 20/09/2021
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