+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Число резидентов «Великого камня» к концу года может вырасти до 80

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил глава администрации учреждения Александр Ярошенко

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

– В этом году парк перешел в активную стадию своей производственно-хозяйственной деятельности. Те предприятия, которые уже построены, которые выдают продукцию, уже дают определенный экономический эффект: за первое полугодие 2021 г. впервые в парке суммарная чистая прибыль наших резидентов составила около 10 млн руб. Отчисления налогов за этот период выросли до 20 млн руб., – рассказал глава администрации «Великого камня».

Суммарная стоимость продукции, отгруженной на экспорт резидентами «Великого камня», составила за первые шесть месяцев этого года около 40 тыс. долларов. Также, по словам А. Ярошенко, в парке создано более 1,7 тыс. рабочих мест, 328 из них были созданы с января по июнь этого года.

Накануне вступил в силу указ о развитии «Великого камня», который направлен на привлечение якорных инвесторов в индустриальный кластер. Ожидается, что к концу года число резидентов парка составит до 80. Дополнительные преференции смогут получить проекты с инвестициями не менее 50 млн долларов: например, льготные цены на земельные участки, упрощения в сфере таможенного администрирования и др.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]