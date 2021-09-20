Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





– В этом году парк перешел в активную стадию своей производственно-хозяйственной деятельности. Те предприятия, которые уже построены, которые выдают продукцию, уже дают определенный экономический эффект: за первое полугодие 2021 г. впервые в парке суммарная чистая прибыль наших резидентов составила около 10 млн руб. Отчисления налогов за этот период выросли до 20 млн руб., – рассказал глава администрации «Великого камня».





Суммарная стоимость продукции, отгруженной на экспорт резидентами «Великого камня», составила за первые шесть месяцев этого года около 40 тыс. долларов. Также, по словам А. Ярошенко, в парке создано более 1,7 тыс. рабочих мест, 328 из них были созданы с января по июнь этого года.





Накануне вступил в силу указ о развитии «Великого камня», который направлен на привлечение якорных инвесторов в индустриальный кластер. Ожидается, что к концу года число резидентов парка составит до 80. Дополнительные преференции смогут получить проекты с инвестициями не менее 50 млн долларов: например, льготные цены на земельные участки, упрощения в сфере таможенного администрирования и др.



