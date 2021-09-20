«Ежедневник» вспомнил, кто из региональных игроков рискнул зайти в столичную продовольственную розницу, и как они чувствуют себя сегодня.





Сразу оговоримся: большинство попыток оказались успешными. Сегодня на минском розничном рынке функционируют торговые объекты трех компаний с корнями из регионов, а открывающий здесь в ближайшее время свой магазин могилевский «ПерекрестОК» станет четвертым неминским инвестором в местный ретейл.





«Квартал вкуса», Могилев





Первый магазин оператора с региональной пропиской, на самом деле, появился в Минске в 2000-е. Им стал «Эконом», в который инвестировал полоцкий бизнесмен Сергей Фальковский и его компания «Торгтехносервис». Но через некоторое время бизнес полочанина обанкротился и его компания, сеть и торговый объект в Минске были ликвидированы или перешли в другие руки.





Поэтому автор первого успешного примера региональной экспансии в столичную продовольственную розницу – это могилевская сеть «Квартал вкуса».





Эту сеть на заре своей бизнес-карьеры создал будущий бройлерный король Евгений Баскин. До середины 2010-х «Квартал вкуса» ограничивался несколькими торговыми точками в Могилеве и соседнем Бобруйске. Покупка Евгением Баскиным Смолевичской бройлерной птицефабрики, вместе с которой ему досталась крупная фирменная сеть, придала импульс для развития розничного направления. С середины 2010-х торговые точки «Квартал вкуса» начали открываться в других городах, осенью 2016 года дойдя и до белорусской столицы.





Первый минский магазин сети появился на улице Авроровской. Правда, он и остался единственным в Минске для оператора, который управляет свыше 35 магазинами в Могилевской, Минской, Гомельской и Витебской областях.





«Санта», Брест





Розничный проект, который составляет часть бизнес-империи брестского бизнесмена Александра Мошенского, самый успешный регионал на столичном продовольственном рынке. Причем, в лидеры в Минске он вышел за очень короткие сроки.





До лета 2018 года сеть активно развивалась в родной Брестской области, на Гомельщине, Минщине и Витебщине, обходя Минск стороной. Все изменилось, когда Александр Мошенский договорился и выкупил одну из крупнейших в столице розничных сетей «Рублевский». На момент закрытия сделки из ее 73 торговых точек 53 было сосредоточено в Минске. Осенью 2019 года после соответствующего ребрединга и модернизации новый владелец запустил на шести первых из них магазины «Санта».





Сегодня, согласно данным с официального сайта брестского холдинга, в Минске работает 52 «Санты» - это почти четверть от общего числа магазинов.





«Дионис», Полоцк





В том же 2018 году состоялось еще одно пришествие «регионала» в Минск – свои первые магазины в столице отрыла полоцкая сеть «Дионис».





С целью экспансии ее основной владелец и, по совместительству, один из главных поставщиков заморских фруктов и овощей в Беларусь Сергей Думпа выкупил несколько бывших советских универсамов, среди которых были «Могилевский», «Первомайский» и «Кунцевщина».





В настоящее время, по информации с сайта управляющей компании «Ресттрэйд», в ее состав входят 5 магазинов в районе МКАД.





«ПерекрестОК», Могилев





Новый участник столичного рынка, который в ближайшее время откроет свою точку на улице Свердлова, ведет бизнес с 2002 года.





Сеть, которая состоит из 18 магазинов, работает в Могилеве, а также в Бобруйске. В качестве ее владельца называют могилевского бизнесмена Вячеслава Пивоварова.



