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Прорыв. Кому из «регионалов» удалось закрепиться в столичной продрознице

Точки ликвидированных Bigzz и «Домашних» поспешили заполнить национальные операторы. Но освободилось место и для региональных игроков вроде могилевского «ПерекрестОК», открывающего первый магазин в Минске.

Прорыв. Кому из «регионалов» удалось закрепиться в столичной продрознице
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«Ежедневник» вспомнил, кто из региональных игроков рискнул зайти в столичную продовольственную розницу,  и как они чувствуют себя сегодня.  

Сразу оговоримся:  большинство попыток оказались успешными.  Сегодня на минском розничном рынке функционируют торговые объекты трех компаний с корнями из регионов, а открывающий здесь в ближайшее время свой магазин могилевский «ПерекрестОК» станет четвертым неминским инвестором в местный ретейл.  

«Квартал вкуса», Могилев


Первый магазин оператора с региональной пропиской, на самом деле, появился в Минске в 2000-е. Им стал «Эконом», в который инвестировал полоцкий бизнесмен Сергей Фальковский и его компания «Торгтехносервис». Но через некоторое время  бизнес полочанина обанкротился  и его компания, сеть и торговый объект в Минске были  ликвидированы или перешли в другие руки.

Поэтому автор первого успешного примера региональной экспансии в столичную продовольственную розницу – это могилевская сеть «Квартал вкуса».  

Эту сеть на заре своей бизнес-карьеры создал будущий бройлерный король Евгений Баскин. До середины 2010-х  «Квартал вкуса» ограничивался несколькими торговыми точками в Могилеве и соседнем Бобруйске.  Покупка Евгением Баскиным Смолевичской бройлерной птицефабрики, вместе с которой ему досталась крупная фирменная сеть, придала импульс для развития розничного направления. С  середины 2010-х торговые точки «Квартал вкуса» начали  открываться в других городах, осенью 2016 года дойдя и до белорусской столицы.

Первый минский магазин сети появился на улице Авроровской.   Правда, он и остался единственным в Минске для оператора, который управляет свыше 35 магазинами в Могилевской, Минской, Гомельской и Витебской областях.    

 «Санта», Брест


Розничный проект, который составляет часть бизнес-империи брестского бизнесмена Александра Мошенского, самый успешный регионал на столичном продовольственном рынке.  Причем, в  лидеры в Минске он вышел за очень короткие сроки.

До лета 2018 года сеть активно развивалась в родной Брестской области, на Гомельщине, Минщине и Витебщине, обходя Минск стороной. Все изменилось, когда  Александр Мошенский договорился и выкупил одну из крупнейших в столице розничных сетей «Рублевский». На момент закрытия сделки из ее 73 торговых точек 53 было сосредоточено в Минске. Осенью  2019 года после соответствующего ребрединга и модернизации новый владелец запустил на шести первых из них магазины «Санта».

Сегодня, согласно данным с официального сайта брестского холдинга, в Минске работает 52 «Санты»  - это почти четверть от общего числа магазинов.

 «Дионис», Полоцк


В том же 2018 году состоялось еще одно пришествие «регионала» в Минск – свои первые магазины в столице отрыла полоцкая сеть «Дионис».   

С целью экспансии ее основной владелец и, по совместительству, один из главных поставщиков заморских фруктов и овощей в Беларусь Сергей Думпа  выкупил несколько бывших советских универсамов, среди которых были  «Могилевский», «Первомайский» и «Кунцевщина».

В настоящее время, по информации с сайта управляющей компании «Ресттрэйд», в ее состав входят 5 магазинов в районе МКАД.    

«ПерекрестОК», Могилев


Новый участник столичного рынка, который в ближайшее время откроет свою точку на улице Свердлова, ведет бизнес с 2002 года.

Сеть, которая состоит из 18 магазинов, работает в Могилеве, а также в Бобруйске. В качестве ее  владельца  называют могилевского бизнесмена Вячеслава Пивоварова.  
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