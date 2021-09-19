Поляки ужесточили запрет на воскресную торговлю
Польский сейм принял поправки в закон, ужесточающий запрет на работу предприятий розничной торговли по воскресеньям, сообщает «Польское радио».
Законодатели проголосовали за поправку, которая усложнит возможность обхода запрета некоторым категориям магазинов, работавшим по воскресеньям под видом оказания почтовых услуг. Теперь такие торговцы должны будут доказать, что в их обороте собственно почтовый бизнес занимает более 50%.
Закон о запрете на воскресную торговлю не распространяется на фермеров — считается, что эта одна из форм косвенной поддержки мелкого агробизнеса. Остальные торговые предприятия — те, что задействуют труд наемных работников, — должны по воскресеньям закрывать двери перед покупателями (есть несколько дней в году, связанных с религиозными праздниками, когда для них также делается исключение).
17:15 19/09/2021
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