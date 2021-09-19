











Законодатели проголосовали за поправку, которая усложнит возможность обхода запрета некоторым категориям магазинов, работавшим по воскресеньям под видом оказания почтовых услуг. Теперь такие торговцы должны будут доказать, что в их обороте собственно почтовый бизнес занимает более 50%.





Закон о запрете на воскресную торговлю не распространяется на фермеров — считается, что эта одна из форм косвенной поддержки мелкого агробизнеса. Остальные торговые предприятия — те, что задействуют труд наемных работников, — должны по воскресеньям закрывать двери перед покупателями (есть несколько дней в году, связанных с религиозными праздниками, когда для них также делается исключение).